Parolacce, diktat e strambe teorie politiche: il comizio social della grillina

“Mi devi votare a prescindere da con chi qualcuno ha deciso che ci siamo alleati”. Questo è l’appello lanciato da Serena Scandellari, candidata M5S in Emilia Romagna, tramite Tiktok in un video a dir poco surreale e infarcito di parolacce.

"Non mi fate inc… perché voi state lì a spaccare l'atomo in quattro su chi si deve alleare con chi, dove, quando…” , dice Scandellari all’inizio del video appellandosi agli elettori pentastellati. L’esponente M5S, poi, imita le critiche che spesso arrivano proprio dalla base dei Cinquestelle: “Quando Renzi quella volta ha detto che Conte quell'altra volta non ha detto che al 95esimo punto della Costituente io ho trovato una virgola sbagliata e non credo di poter accettare Pd…”, aggiunge ammonendo i critici di smetterla perché così “Smettela, State facendo Grillo”. Secondo Scandellari, gli elettori pentastellati non hanno scelta: "Quando ci siamo noi, - dice - ci dovete votare”. Poco importano le alleanze, importa solo il programma perché, a prescindere che il M5S stia con la Lega o col Pd, “faremo di tutto per realizzarlo come abbiamo sempre fatto”. Basta, quindi, “fare i fighetti col culo delle Regioni degli altri”, sottolinea con estrema convinzione la candidata M5S che, poi, ribadisce quella che sembra più un’imposizione che una richiesta di sostegno politico: “Ci facciamo il mazzo per tutti e, quindi, per favore, l’unico vostro lavoro è andare a votare”. Scandellari non ha dubbi: “Io sono candidata in Emilia Romagna, a Bologna per il diritto alla casa e vi assicuro che se non ci sono io lì dentro non gliene frega un c… a nessuno e quindi mi devi votare” . Il video, poi, si conclude con un’altra bella sfilza di parolacce e insulti verso gli elettori riottosi che ancora non sanno se votare M5S, descritto come l’unico movimento che può lottare per certe battaglie: “L’ho capito io che sono arrivata da poco, lo potete capire anche voi. Che c…, oh ma dai – sentenzia - usate anche un po’ di logica delle volte”.

Scandellari, illustratrice di 48 anni che vive a Bologna con sua madre, era già divenuta nota alle cronache nazionali quando, di fronte al rischio di subire uno sfratto, venne aiutata da Flavio Insinna.

Il noto conduttore l’aveva contattata scrivendole su X e offrendosi di farle da garante per aiutarla a trovare una nuova sistemazione. Anche in quel caso, pur apprezzando il gesto, Scandellari aveva risposto a suo modo: “Come ci vado dagli agenti dicendo “Garantisce Flavio Insinna” senza sembrare una mitomane?”.