"Alle polemiche ha risposto la piazza". La Russa zittisce così la sinistra sul lutto nazionale per il Cav

La solita sinistra rancorosa e incapace di concedere l'onore delle armi a un avversario politico, per altro sempre corretto e rispettoso come è stato Silvio Berlusconi, nelle scorse ha sollevato la polemica relativa alla concessione del lutto nazionale nel giorno delle esequie di Stato. Una polemica sterile per una decisione che è di competenza del governo, che ha deciso di procedere con i massimi onori nei confronti del Cavaliere, che non solo se ne è andato da senatore in carica ma è stato il presidente del Consiglio che è rimasto più a lungo in carica in quel ruolo. Invece, da sinistra si è sollevato il solito coro dei soloni, che è stato zittito dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, presente con tutto il governo e con le più alte cariche dello Stato ai funerali di Berlusconi.

" Ho visto questa mattina una improbabile polemica sul lutto nazionale, davvero una polemica eccessiva se non addirittura sbagliata... ", ha dichiarato l'esponente di Fratelli d'Italia intervistato dall'Adnkronos dopo le esequie. In piazza erano presenti decine di migliaia di persone che, fin dalle prime ore del mattino, si sono radunate davanti al sagrato in attesa dell'inizio dei funerali. Ci sono state molte lacrime, tantissimi hanno voluto raccontare chi fosse per loro Silvio Berlusconi e cosa ha rappresentato per la loro vita la sua figura. All'uscita del feretro da villa San Martino ad Arcore si è sollevato un applauso spontaneo e sincero, a cui è poi seguito un silenzio rispettoso e surreale che ha avvolto l'intera piazza, che è tornata a esplodere quando l'auto col Cavaliere ha fatto il suo ingresso in piazza Duomo.