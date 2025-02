"Ribellione della natura al Ponte", "Disgustoso". È scontro tra Cartabellotta e Salvini sul terremoto in Sicilia

Ascolta ora 00:00 00:00

Ieri pomeriggio una forte scossa di grado 4.8 sulla scala Richter ha spaventato i siciliani. L'epicentro del terremoto è stato registrato in mare, vicino all'isola di Alicudi, a una profondità di oltre 15 km, e si è propagato con intensità fino all'isola madre. Molti cittadini si sono riversati sui social per chiedere informazioni dell'evento sismico ma, fortunatamente, a parte la paura non si sono registrati danni. La forte scossa ha dato il via a uno sciame sismico con scosse di minore entità, molte delle quali non sono nemmeno state percepite dalla popolazione. Gli esperti stanno monitorando tutte le possibilità ma al momento non ci sono rischi per la popolazione e tutto è tornato alla normalità. Nel novero di chi non si è trattenuto dal fare battute sull'evento c'è anche Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe, particolarmente presenzialista durante il Covid, che da quel periodo in poi ha iniziato una sorta di attivismo politico anche su temi che esulano da quelli che sono di sua competenza.

L'ultimo caso in ordine di tempo è proprio il terremoto alle Eolie. " La natura si ribella al ponte sullo Stretto ", scrive Cartabellotta. Forse voleva essere una battuta, un moto di spirito che però non è venuto particolarmente bene al dottore, tanto che sul tema è dovuto intervenire anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini: " Onnisciente questo 'scienziato', dal Covid ai terremoti in un attimo. Post disgustoso, lascio a voi ogni commento ". E sotto l'immagine il commento: " Squallido ".

La replica dello scienziato non ha tardato ad arrivare: " On. Matteo Salvini, asservire la realtà ai nostri sogni è affascinante, ma la realtà non firma contratti.Tipo quelli che finanziano progetti e studi di fattibilità del ponte sullo stretto, per concludere poi che non conviene a nessuno. PS. Che gusto preferisce per i post? ". Sono tanti i commenti che vengono lasciati sotto il post del ministro, come quello di un utente che, mostrando la schermata del suo profilo in cui risulta bloccato, spiega: " Gli ho fatto garbatamente notare che aveva scritto una cagata pazzesca ed il personaggio si è adontato ".

Numerosi i messaggi che gli fanno notare come la sua affermazione, che come battuta di spirito è raggelante e come affermazione scientifica peggio, sia stata fuori luogo. In un commento si legge: " Quindi ogni fenomeno naturale è una ribellione verso qualcuno? Ad esempio, lo tsunami è una non meglio precisata ribellione verso il turismo di massa? Il cambiamento climatico verso le Olimpiadi invernali? Se alla natura non va bene cosa facciamo e come lo facciamo scenda in politica e si candidi. C’è un limite anche alle opinioni personali ".

E ancora: "". E c'è chi gli fa notare che in Giappone, da decenni, costruiscono ponti benché sia una delle aree più sismiche del pianeta.