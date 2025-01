"Via le rotture green". Cruciani esulta per Trump e infilza la sinistra

Ascolta ora 00:00 00:00

Stop al Green Deal che sta strozzando le nostre economie, gender in soffitta perché “esistono solo uomini e donne” . E ancora: giro di vite sull’immigrazione irregolare, stop ai deliri woke e ripresa della piena libertà di espressione. La rivoluzione Trump, scandita nel rituale discorso di insediamento, convince – e non di poco – Giuseppe Cruciani. Nell’ultima puntata de La Zanara, il giornalista ha passato in rassegna tutti i punti chiave del discorso trumpiano, con tanto di frecciatine ai compagni della sinistra italiana e americana.

Il discorso di Trump

“Un mancamento, sto per avere un mancamento” , esordisce nel suo editoriale il giornalista di Radio 24. Il riferimento, nemmeno a dirlo, è alle parole di The Donald. “ Vi leggo solo alcune frasi” , continua. E, citando Trump, “ci sono solo due generi: maschio e femmina, fight!” . Il presidente Usa pone fine alla follia del woke, continua, evidenziando come il nuovo numero uno della Casa Bianca voglia mettere fine alle “politica di gender”. E sulla parte economica, la musica non cambia. “Fine a questa rottura di ca**o del Green, anche quello via!”. “Forza trivellazioni, viva il petrolio e andate a fare in culo! ”, continua Cruciani.

Poi, a stretto giro, arriva l’endorsement sulla politica migratoria che Trump ha detto di portare avanti senza sé e senza ma. “Rimanderò indietro milioni di irregolari”, cita Cruciani. Smontando l’ultima grande bufala della sinistra che si attacca alla parola “deportation”, senza specificare che, piuttosto che deportazione, possiamo tradurla come rimpatri. “Ovviamente i sinistri e la sinistra gridano alla deportazione, ovviamente non lo è: sei entrato irregolarmente, allora afuera!”.

Le dichiarazioni del Papa

E, sempre rimanendo sul piano della politica migratoria, Cruciani infilza un altro dei santini della sinistra dei porti aperti, Papa Bergoglio. “Se non fai figli fai entrare i migranti, parole di Bergoglio. Il Papa dica ciò che vuole ma perché devo sentire che deve dare lezioni all’Italia? ”, attacca Cruciani. Che poi svela il paradosso più fastidioso: “Loro blindano i confini, hanno fatto una legge di recente che multa e da pene severe per chi viola i confini vaticani ma l’Italia deve far entrare migranti perché non si fanno figli? In Vaticano decidi tu, in italia noi decidiamo come ca**o vogliamo”.

Il caso Ramy

Ma la sinistra non è esente da colpe nemmeno sul caso Ramy.

“la Procura di Milano dice che l’inseguimento è stato svolto in maniera regolare, che figura!”.

Complice di una continua delegittimazione dell’operato dei carabinieri, la sinistra è stata smentita perfino dalla Procura. Come ricorda Cruciani,