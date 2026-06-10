Vannacci alla prova Gruber. "Nuovi arrivi? Nessun limite"

Roberto Vannacci da Lilli Gruber. L'appuntamento è per oggi, su La7, ma nel frattempo Futuro Nazionale non esclude nuovi arrivi nella sua truppa parlamentare, in particolare dalla Lega e da Forza Italia. E, così, il partito del generale si consacra sempre di più come la novità politica di questo finale della legislatura. E, forse, della prossima. Almeno stando a guardare i sondaggi che lo quotano quasi intorno al 5%. Dalle parti di Fn regna, dunque, l'ottimismo. Ed è lo stesso Vannacci a confermarlo al Giornale. «Non mettiamo limiti alla provvidenza», dice a proposito dei nuovi ingressi di cui non si fa altro che parlare nei capannelli del Transatlantico di Montecitorio. Poi rivendica la crescita di Futuro Nazionale e il suo radicamento sul territorio. «Oggi hanno aderito a Futuro Nazionale tre consiglieri comunali di Brindisi provenienti da Forza Italia, formando un nuovo gruppo», insiste. Insomma, ribadisce quanto detto già negli scorsi giorni, ovvero che «Futuro Nazionale è inarrestabile». Infatti, i «vannacciani» continuano a tenere il pallottoliere dei nuovi iscritti al partito. «Siamo quasi a 100mila», esulta Vannacci. Che si prepara, stasera, a un match catodico che sicuramente non passerà inosservato. L'eurodeputato ex Lega si siederà, per la prima volta, nel salotto di Lilli Gruber, a Otto e Mezzo, su La7. Un contesto sicuramente ostico per il leader di Fn. Tanto che i suoi si avventurano a dire che «sicuramente la Gruber proverà a metterlo in difficoltà sulla sua collocazione politica, sul rapporto con il centrodestra». Ma, anche su questo, lui si schermisce e fa spallucce. «Non mi fanno paura le domande scomode - risponde - d'altronde non è la prima volta che sono ospite a La7». Piuttosto, è il generale pensiero, «sono altre testate, altri giornali e tv, che mi censurano».

L'altro appuntamento, stavolta non solo mediatico ma organizzativo, da cerchiare in rosso sul calendario è per sabato e domenica prossimi. I futuristi, dopo il debutto all'Eur, si ritroveranno all'Auditorium di Via della Conciliazione per la prima assemblea nazionale del partito. Un evento descritto come «il battesimo istituzionale» della formazione politica fondata da Vannacci. Sarà in quella sede che i delegati, provenienti da tutta Italia, eleggeranno i vari responsabili regionali di Futuro Nazionale. Mentre solo durante un passaggio successivo, ancora da definire, verrà strutturato il vertice del partito vannacciano, con una squadra che affiancherà il generale, anche se adesso le chiavi della macchina organizzativa sono nelle mani di Massimiliano Simoni, consigliere regionale della Toscana ex leghista.

La battaglia mediatica e la «messa a terra» organizzativa di un partito che ancora non c'è proseguono parallelamente. E Vannacci, sui social, sferza i giornalisti che lo avevano attaccato.

L'ultimo, Gad Lerner, che aveva pubblicato un post in cui il generale rappresentava «l'Italia di ieri» e Paola Egonu quella di oggi. «Raggiungeremo il 20% nel giro di pochi mesi, più ci attaccano, più cresce la curiosità, dovrò mandare la tessera onoraria a metà dei salotti televisivi», scrive Vannacci sui social. In attesa del salotto di Gruber.