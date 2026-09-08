Ztl Isola, scattano le multe. E anche le proteste

Sono entrate in vigore ieri le sanzioni legate alla nuova ztl Isola, attiva tutti i giorni dalle 19.30 alle 6. Fratelli d’Italia, che ha organizzato un presidio ieri, in una nota «ribadisce la propria contrarietà a un provvedimento che rischia di rendere più difficile l’accesso al quartiere». «Noi scegliamo di stare dalla parte di chi vive ogni giorno qui - dichiara Simone Orlandi, coordinatore cittadino FdI -. Isola deve rimanere libera, accessibile e aperta a tutti». «Il nostro non è un no pregiudiziale a una mobilità più sostenibile e a una migliore organizzazione della viabilità - aggiunge il consigliere comunale Fdi Francesco Rocca -. Il problema è il metodo con cui si interviene: prima di introdurre nuove limitazioni bisogna garantire alternative concrete e confrontarsi con chi sul territorio vive, lavora e investe. Le esigenze di residenti e commercianti non possono essere ignorate».

Sul fronte opposto l’assessore alla Mobilità di Palazzo Marino Arianna Censi che sostiene di aver «tenuto conto delle esigenze di coloro che vi abitano: tutte le osservazioni che ci hanno fatto i cittadini le abbiamo assunte puntualmente, prendendo come faro di riferimento il principio che questo provvedimento deve migliorare la loro vita e non complicarla». Per i residenti e per diverse situazioni specifiche sono previste numerose deroghe. «I primi mesi sono andati bene - ha poi detto Censi circa l’efficacia del provvedimento - si sapeva che era in vigore, ma non era sanzionata in maniera strutturale e quindi c’è stata certamente una diminuzione del numero degli ingressi, ma sarà a partire dal primo mese di applicazione del sistema tecnologico che ci sarà una diminuzione molto più consistente». Quanto alle polemiche tra commercianti e residenti, Censi ha precisato che «ci sono visioni diverse tra i commercianti mentre i residenti sono coloro che hanno richiesto questa ztl. Credo inoltre che avranno vantaggi anche i commercianti - ha poi aggiunto -: se si va all’Isola con la macchina si passa mezz’ora a trovare parcheggio, se si va con un mezzo di trasporto pubblico si arriva subito».

Sulla ztl è intervenuto il candidato alle comunali di Fn Carmelo Burgio per il quale «la mobilità non dovrebbe essere un esperimento. Così si rischia di ingolfare la circolazione». Per il generale in congedo è necessario «ripensare le ztl imposte nelle aree commerciali e della movida: basta con le gabbie ideologiche, io sostengo la cancellazione dell’Area B e rimodulazione dell’Area C nei fine settimana per sostenere il commercio locale».