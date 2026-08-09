Ecco Ernst Weiss e la fragilità del seduttore

Ernst Weiss (1882-1940) ha fatto dei destini dei suoi personaggi lo specchio delle tensioni più profonde di un’epoca, utilizzando le loro vicende individuali per indagare le fratture della società borghese mitteleuropea. Erede di una grande tradizione letteraria e vicino, per sensibilità e inquietudini, a figure come Franz Kafka, di cui fu amico, e Thomas Mann, ha costruito un’opera narrativa in cui le ferite del tempo si riflettono nella coscienza dei singoli. Questo intreccio tra esperienza privata e tensioni collettive emerge con particolare forza ne Il seduttore (1938), romanzo dedicato proprio a Mann con cui Weiss intrattenne un lungo scambio epistolare senza mai incontrarlo e oggi disponibile per la prima volta in traduzione italiana per i tipi di Medhelan.

Al centro del romanzo vi è un giovane aristocratico austriaco segnato dalla perdita precoce del padre, una ferita che condiziona il suo modo di vivere l’amore, il rapporto con gli altri ma anche la percezione di sé. La seduzione diventa per lui una forma di esplorazione e, al tempo stesso, una fuga: attraverso le conquiste

amorose tenta infatti di colmare un’assenza mai sanata. Il protagonista, la cui identità rimane a lungo sospesa nell’incertezza non è mai del tutto chiaro se egli sia davvero Weiss oppure no agisce senza una piena consapevolezza delle proprie pulsioni più profonde. Persino quando, in un momento della sua vita, sembra trovare con una nuova compagna un equilibrio affettivo capace di offrirgli una felicità inattesa, finisce per scegliere la distanza. Non può, o forse non vuole, sottrarsi a quell’inquietudine che più di ogni altra cosa sembra definire la sua identità e il suo destino. È proprio in questa tensione irrisolta che il romanzo supera la dimensione del racconto amoroso, trasformandosi non solo in un’indagine sulla fragilità dei legami, ma soprattutto in una riflessione sulla solitudine dell’individuo.

La sottigliezza con cui Weiss esplora la psiche dei suoi personaggi affonda le radici anche nelle esperienze che ne plasmarono la formazione. Medico di origine ebraica, allievo di Freud e chirurgo a Berna fino al 1920, trasferì nella narrativa lo sguardo rigoroso dello scienziato e la sensibilità dell’osservatore dell’animo umano, trasformando

lo studio della malattia fisica in un’indagine sulle ferite della coscienza. Durante la Prima guerra mondiale, nonostante le sue posizioni pacifiste e internazionaliste, prestò servizio come ufficiale medico sul fronte orientale. A questo periodo risale peraltro l’episodio, mai definitivamente provato, delle cure prestate ad Adolf Hitler dopo un’intossicazione da gas che gli aveva procurato una malattia agli occhi, vicenda che avrebbe poi ispirato Il testimone oculare. Costretto all’esilio a Parigi nel 1934 e segnato dalle difficoltà economiche, Weiss poté contare sull’aiuto di Thomas Mann e, soprattutto, Stefan Zweig, che fu tra coloro che più lo sostennero finanziariamente. Pur avendo ottenuto un visto per gli Stati Uniti grazie all’intervento di Eleanor Roosevelt, su sollecitazione di Mann, scelse di non partire. Morì suicida il 15 giugno 1940, il giorno dopo l’ingresso delle truppe tedesche a Parigi.