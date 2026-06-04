Levante, i Pinguini e TY1 alla festa di "Radio Deejay"

Come ogni primavera inoltrata è tempo di Party Like a Deejay, la due giorni (con anteprima) di eventi che il celebre network radio legato alle voci di Linus, Albertino e altri storici deejay organizza all'Arco della Pace, Parco Sempione e Cortile delle Armi in Castello Sforzesco segna in questo 2026 la sua sesta edizione. Da domani a domenica musica, sport, intrattenimento si tengono per mano in una formula che, nella scorsa edizione, ha registrato 250mila presenze con un'offerta di concerti e celebrazioni legati all'universo radiofonico. E una celebrazione è sicuramente l'anteprima di domani proprio tra le mura del Castello Sfozesco (ore 21), dove Linus è protagonista dello spettacolo teatrale "50 Linetti" in una versione non solo aggiornata ma del tutto rinnovata rispetto all'esperimento scenico della stagione scorsa: "Nuovi aneddoti, nuovi ricordi, nuove cose da dire promette Linus Perché un mese fa ho fatto cinquant'anni di carriera. Cosa mi porto dentro di questo mezzo secolo? Tutto. Ho ricevuto così tanto che ancora oggi voglio fare radio. Poi mentalmente mi tengo una exit strategy, ma è solo un gioco psicologico. Mi diverto ancora troppo". Alla presentazione nello spazio Dazi all'Arco della Pace un vecchio sodale di Linus, Albertino, annuisce convinto: lui sarà protagonista domenica proprio all'Arco (ore 18) di "One Two One Two Celebration", evento dedicato al rap al quale parteciperanno pioneri del genere come Franki Hi-Nrg, Fabri Fibra, Neffa, Sottotono e "discepoli" come Emis Killa, Ernia, Ele A, Madame, Ty1. Il secondo, ma in realtà primo, evento live all'Arco della Pace, atteso sabato nella stessa location (ore 20.30), vede protagonisti artisti come Annalisa, Carl Brave, Ditonellapiaga, Frah Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Paola Iezzi, Pinguini tattici Nucleari, Sayf, The Kolors e Tommaso Paradiso. Altri momenti clou di questa due giorni ad alto tasso musicale sono il Capital Live al Cortile delle Armi nel Castello Sforzesco domenica (ore 16) (ingresso libero), con la celebrazione dei trent'anni di Radio Capital e del suo motto "solo bella musica": a esibirsi nella suggestiva cornice storica milanese sono Arya, Birthh, Bluvertigo, Angelica Bove, Dimartino, Santamarea e il ritorno atteso di Alberto Fortis. A margine della grande festa musicale, il fiume di parole di Speaker's Corner, previsto sabato dalle ore 10 al tardo pomeriggio, con l'esecuzione live di programmi radiofonici popolari: Linus e Nicola Savino per Deejay Chiama Italia, a seguire Il Trio medusa con Chiamate Roma Triuno Triuno, Alessandro Cattelan con Catteland, Fabio Volo con Il volo del mattino e, a chiudere, La Pina, Diego Passoni e La Vale con Pinocchio.

La novità della due giorni griffata Radio Deejay con Radio Capital e Radio m2o è l'area di Parco Sempione pronta a trasformarsi, in collaborazione con il Comune, in un vero e proprio hub urbano a cielo aperto nel quale sono organizzati spazi per Giochi senza Wi-fi, Area Sport con corsi fitness, yoga e calcio, una Virtual Zone dove poter provare, grazie alla collaborazione del Museo della Scienza e della Tecnologia, visori per esperienze immersive legate al tema "Apollo 11. In viaggio verso la Luna", e tanti altri eventi. Il programma di Party Like a Deejay è disponibile al sito Deejay.it.