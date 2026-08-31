Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 08:11
In evidenzaAggiornato alle ore 08:11
Calcio

L’uomo che vendette se stesso

Finisce il calciomercato (per ora): un teatrino dei sogni sempre più milionario al grido di “lo. facciamo per i tifosi”. Ma nessuna storia batterà mai di Ivor Broadis

Marco Lombardo
Ivor Broadis
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Per poco, per carità, ma domani finisce il calciomercato. Poi si ricomincerà subito a parlare di svincolati e già della finestra di gennaio, perché per i tifosi il miglior calciatore della loro squadra è sempre il prossimo: presidenti, dirigenti e (soprattutto) procuratori lo fanno solo per loro, ovvero per noi, per cui respiriamo un attimo che poi si riparte. In questo minimo lasso di tempo torneremmo volentieri a parlare di calcio, ma prima - per chiudere il cerchio - celebriamo il momento raccontando la storia di Ivor Bradis, sfumata nel tempo ma che dovrebbe essere sempre attuale.

Broadis è probabilmente il protagonista dell’aneddoto più bizzarro nella storia del calcio inglese: nel 1946, a soli ventiquattro anni, dopo alcune presenze con il Manchester United, viene ingaggiato dal Carlisle United come player-manager. È stato, ovviamente, il più giovane di sempre in questo doppio ruolo e se la cavava anche benino. Il club, però, non altrettanto economicamente e così la proprietà lascia a lui il compito di scegliere chi sacrificare tra le offerte ricevute. Tra queste, una spicca su tutte: 18.000 sterline dal Sunderland, cifra enorme per l’epoca, capace di risolvere quasi ogni problema di bilancio.

Il dettaglio surreale è che il giocatore richiesto dal Sunderland è proprio Broadis, lui da manager coscienzioso più che da giocatore geloso del proprio conto in banca, decide di accettare: cede se stesso per il bene del club che dirige. La sua carriera prosegue con soddisfazioni: arriva la nazionale inglese (14 presenze e 8 gol) e nel 1955 vince la FA Cup con il Newcastle pur senza scendere in campo in finale dopo un litigio con l’allenatore. Alla fine torna al Carlisle, di nuovo come player-manager, fino al 1959, prima di chiudere la carriera in Scozia e diventare poi giornalista sportivo.

Insomma un eroe, che ha fatto il calciatore, il tecnico, il manager e sì, anche il critico da carta stampata. Come dite? Manca solo il procuratore? Ai tempi non esistevano. E - senza voler generalizzare il calciomercato di oggi (ma un po’ facendolo) - per fortuna…

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.