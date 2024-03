Arriva un nuovo carico di neve: accumuli oltre mezzo metro

Il vortice ciclonico responsabile del maltempo di queste ore è ormai pienamente in azione sull'Italia e interessa, in modo particolare, le regioni settentrionali e quelle tirreniche dove sono molto abbondanti e frequenti le piogge ma sarà soprattutto la neve a far parlare nuovamente di sé per un nuovo e abbondante carico in arrivo sulle Alpi. Partita in sordina nell'inverno appena passato, ecco che soprattutto febbraio e marzo hanno già fatto registrare, localmente, accumuli record.

Le aree più colpite

L'aria fredda da Nord che richiamerà il ciclone della Colomba (come l'hanno ribattezzato gli esperti) provocherà un netto calo termico e, di conseguenza, anche la quota della neve che cadrà a partire dai 900 metri sulle Alpi occidentali. A far notizia saranno anche gli accumuli fino a 50-60 centimetri nell'arco di ventiquattr'ore, un valore di tutto rispetto se pensiamo che ci troviamo ormai a fine marzo. Saranno colpiti i rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta e successivamente quelli di Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto. " In località come Sestriere (To), Macugnaga (Vb), Madesimo (So) e Foppolo (Bg) sono attesi circa 50/60 centimetri di neve fresca", spiega Mattia Gussoni, meteorologo de Ilmeteo.it.

Non nevicherà soltanto oggi ma anche domani, specialmente nella prima parte della giornata. A essere interessate da nevicate anche gli Appennini con la neve che cadrà a partire dai 1.300-1.600 metri in base ai settori. Gli esperti sottolineano la portata dell'evento, la primavera è già iniziata ma sulle nostre montagne la stagione sciistica in pieno stile invernale potrà continuare ancora a lungo oltre ai benefici per i ghiacciai in alta quota e le riserve idriche quando si scioglierà.

Nuove nevicate in arrivo

In realtà, alcuni settori alpini potranno beneficiare di nuove nevicare anche quando sarà passato il ciclone (da giovedì in poi): secondo le mappe meteo degli esperti, nuova neve è in arrivo anche nella giornata di venerdì 29 marzo specialmente sulle Alpi centro-occidentali ma a quote più elevate a causa dei venti miti da Sud e stimate in circa 1.700-2.000 metri. Attenzione alla vigilia di Pasqua: la coda di una perturbazione potrebbe provocare nuovi e intensi fenomeni sulle Alpi occidentali con la neve che tornerà a cadere dai 1.300 metri in su, meteo migliore su quelle orientali dove però, nel giorno di Pasqua, ecco un altro carico di neve con forti piogge pronte a colpire le regioni settentrionali.

Si sta per aprire un nuovo periodo potenzialmente nevoso per l'arco alpino ma entità e durata dei fenomeni, dopo il passaggio del ciclone, andranno monitorati con i prossimi aggiornamenti. Per il resto d'Italia, invece, dopo l'intenso maltempo odierno le condizioni atmosferiche miglioreranno soprattutto al Centro-Sud con ampie schiarite e temperature in aumento mentre il Nord farà i conti con instabilità e possibili acquazzoni e temporali.