Meteo, dai temporali alla seconda ondata di caldo africano

A guardare le immagini del satellite di questa mattina non sembra essere il 1° luglio: un vortice colmo di aria fresca nord europea ha ormai da oltre 24 ore fatto breccia nel nostro Paese provocando meteo instabile al Centro-Nord con piogge, temporali, grandinate e un calo termico. Soltanto all'estremo Sud e sulla Sicilia resiste l'alta pressione in un contesto non eccessivamente caldo.

Le previsioni per le prossime ore

" Stiamo vivendo una fase molto instabile e il tutto è partito da una perturbazione atlantica che venerdì ha creato non pochi problemi al Nord-Ovest e in Toscana dove si sono verificati anche dei nubifragi ", ha spiegato l'esperto Mattia Gussoni de Ilmeteo.it. Nella giornata di oggi gli acquazzoni e i temporali continueranno a insistere soprattutto su Nord-Est e regioni centrali mentre la giornata di domenica vedrà un miglioramento ma non così affidabile visto che nelle ore pomeridiane nuove nubi e piogge colpiranno le aree interne della nostra penisola a macchia di leopardo.

La durata della fase instabile

" Sicuramente almeno fino a mercoledì 5 Luglio dovremo fare i conti con un’accesa instabilità foriera di temporali", ha aggiunto l'esperto. Le zone più colpite saranno quelle del Nord e l'arco alpino così come le aree pianeggianti. Meteo migliore e più soleggiato, invece, al Centro-Sud con instabilità pomeridiana sulle zone montuose. Le temperature saranno, ancora, ampiamente sopportabili pur registrando lievi aumenti ma non supereranno i 31-32°C di massima che si toccheranno sulle zone interne del Centro e al Sud.

Il ritorno dell'anticiclone africano

Da metà settimana in poi, ecco che torna lo spettro dell'anticiclone africano: i modelli matematici non inquadrano ancora nel dettaglio la forza che avrà ma dal continente africano ecco che tornerà a farsi sentire sull'Italia e sul Mediterraneo. " Il tempo si stabilizzerà quasi ovunque, il sole sarà prevalente e le temperature torneranno a schizzare oltre i 35-36°C a partire dalle Isole Maggiori, poi al Sud e quindi anche al Centro. Avrà così inizio la seconda ondata di caldo africano, probabilmente più potente di quella portata dall’anticiclone Scipione", ha concluso Gussoni.

Ricordiamo che vista la distanza dagli eventi (circa una settimana) saranno possibili nuovi cambiamenti sulla tendenza indicata: non necessariamente avremo a che fare con un'alta pressione africana così forte che, comunque, non sembra voler colpire tutta Italia allo stesso modo visto che le regioni settentrionali non dovrebbero fare i conti con caldo eccessivo e saranno ancora sotto il tiro di correnti fresche atlantiche.