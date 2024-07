Il nuovo "volto" dell’estate: cosa accadrà al meteo

Ascolta ora 00:00 00:00

Finalmente, dopo tanto tempo, a livello meteorologico c'è una doppia buona notizia per il nostro Paese: innanzitutto la fine delle piogge e dei temporali che sin da giugno (per non parlare di maggio) hanno accompagnato questo primo scorcio estivo al Nord ma soprattutto il ritorno del redivivo anticiclone delle Azzorre che sostituirà il "collega" africano con temperature gradevoli ovunque e senza quei picchi di calore con temperature di 40°C che hanno già colpito il Sud e le Isole Maggiori.

La data del cambiamento

Se ancora per oggi, mercoledì 3 luglio, l'instabilità sarà protagonista specialmente al Centro-Nord durante le ore pomeridiane con scrosci di pioggia sulle aree interne, " da giovedì 4 luglio il panorama meteorologico sul nostro Paese subirà una vera e propria metamorfosi grazie all'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, una vecchia conoscenza delle estati mediterranee di una volta", spiega Stefano Rossi, meteorologo de Ilmeteo.it. Finalmente, ecco il volto "nuovo" ma che fino agli anni Novanta era la consuetudine sul Mediterraneo.

Cosa succede con l'anticiclone delle Azzorre

L'esperto spiega che questo sistema atmosferico " estenderà la sua influenza su gran parte del Paese, portando a un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche da Nord a Sud, con cieli prevalentemente sereni e con temperature in generale aumento" . È importante sottolineare l'aspetto termico: rispetto alle ondate di caldo africano quando i cieli diventano spesso lattiginosi a causa del pulviscono sahariano, aumenta l'umidità e anche di notte le temperature fanno fatica a scendere, questa volta i cieli saranno tersi e limpidi, bassi livelli di umidità e il caldo sarà ampiamente sopportabile ovunque perché l'anticiclone delle Azzorre " è caratterizzato da masse d'aria di origine atlantica, più fresche e meno umide rispetto a quelle provenienti dall'Africa. Ciò si tradurrà in giornate sì calde, ma meno afose, con un maggiore comfort percepito dalla popolazione" .

La tendenza successiva

Finalmente, ecco che le temperature massime saranno comprese tra 26°C e 28°C al Centro-Nord con punte massime intorno 30°C al Sud e sulle Isole Maggiori, in pratica l'estate che tutti amano. L'anticiclone azzorriano, però, non avrà vita facile: se durante il fine settimana continuerà a insistere indisturbato al Centro-Sud, il Nord si troverà esposto a un'area instabile con possibili acquazzoni confinati però sui rilievi di Alpi e Prealpi.

Per 4-5 giorni, insomma, vivremo l'estate di una volta mentre dalla prossima settimana i modelli matematici vedono il ritiro dell'anticiclone in pieno Atlantico per dar spazio, nuovamente, all'anticiclone

africano: questa tendenza deve essere comunque confermata dai prossimi aggiornamenti per capire se i modelli andranno in un'unica direzione o se le Azzorre rimarranno con noi ancora più a lungo.