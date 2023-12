Occhio al ciclone dell’Epifania: come cambia il meteo all'inizio del 2024

Giungono importanti conferme circa una svolta meteo che potrebbe interessare tutto il nostro Paese nei primi giorni di gennaio: sarà soprattutto durante il week-end dell'Epifania (6-7 gennaio) che potremmo assistere alla formazione di un ciclone mediterraneo con piogge, temporali e nevicate e un importante calo termico.

Qual è la tendenza

A dirlo sono gli esperti de Ilmeteo.it secondo gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici mondiali più affidabili. " Dentro la calza rischiamo, quindi, di trovare una sorpresa meteorologica dopo un lungo periodo mite e stabile. La causa va ricercata nell'arrivo dal Nord Europa di correnti d'aria di origine polare-marittima direttamente sui nostri mari, che favoriranno la formazione di un ciclone mediterraneo in grado di scatenare precipitazioni intense, anche sotto forma di temporale e violente raffiche di vento", ha spiegato il meteorologo Mattia Gussoni.

Le aree più a rischio

Mancano ancora sette giorni, la cautela deve essere massima ma si può tracciare una linea con le aree maggiormente colpite dal maltempo: in base alla traiettoria del minimo di bassa pressione " sembrano essere le due Isole Maggiori e un po' tutte le regioni del Centro-Sud, sottolinea l'esperto. Condizioni migliori al Nord grazie alla protezione offerta dall'arco alpino ma il calo termico sarà importante dopo tanti giorni con valori al di sopra delle medie del periodo. " Invitiamo alla prudenza ma i segnali dai modelli sono piuttosto concordi: il maltempo potrebbe tornare davvero a ruggire sul nostro Paese con tante piogge e temporali, nonché con un importante calo termico" .

Come inizia il nuovo anno

Soffermandoci sulla più stretta attualità, la situazione atmosferica sul nostro Paese vede tante nubi ma piuttosto innocue al Sud e sulla Sicilia e una debole perturbazione in arrivo al Nord da ovest. Sarà proprio il Nord-ovest a sperimentare piogge in pianura e nevicate sull'arco alpino al di sopra dei 1.400 metri. La perturbazione si sposterà gradualmente verso est interessando il Triveneto e le regioni centrali nella giornata del 1° gennaio 2024 per poi spostarsi tra Campania e Calabria tirrenica. Si tratterà di fenomeni deboli ma quel che basta per porre fine al dominio dell'anticiclone africano.

Le condizioni atmosferiche rimarranno tra l'incerto e il variabile anche nei giorni successivi con una nuova perturbazione atlantica, questa volta più forte della precedente, che tra il 2 e 3 gennaio colpirà le regioni centro-settentrionali con iogge e venti forti. " Le aree più colpite saranno quelle del versante tirrenico e tutto il comparto alpino e prealpino, con neve a partire dai 1000/1200 metri", concludono gli esperti.