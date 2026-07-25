Week-end con nuovi temporali, poi torna il caldo: ecco come cambierà il meteo

Una breve pausa prima di tornare nella fornace africana. Il week-end appena iniziato, l’ultimo del mese di luglio, ci consegna condizioni atmosferiche di alta pressione con temperature gradevoli da Nord e Sud ma anche con numerosi temporali nella giornata di domenica 26. Poi, però, prepariamoci alla quarta e forte ondata di calore sub-tropicale.

Dove colpiranno i temporali

Se la giornata di sabato 25 luglio sarà all’insegna del bel tempo su tutte le regioni a parte locali annuvolamenti pomeridiani sulle zone montuose soprattutto delle Alpi, si sta avvicinando al nostro Paese una perturbazione che farà sentire la sua voce soprattutto domani. Temporali anche intensi, nubifragi, grandinate e colpi di vento potranno colpire Liguria, Toscana e Lazio in primis. Meteo instabile anche su zone alpine e pianure del Nord con acquazzoni sparsi, discorso diverso al Sud che vivrà una risalita di aria calda dal Nord Africa.

La quarta ondata di calore

Il nuovo anticiclone africano inizia a scaldare i motori: i modelli matematici cominciano a disegnare mappe con una configurazione simile a quella che ha colpito soprattutto il Centro-Nord a giugno. La nostra attenzione è rivolta soprattutto tra mercoledì 29 e giovedì quando inizierà la risalita di masse d’aria molto calde dal Sahara verso il Mediterraneo.

“Si configurerà così una delle più classiche dinamiche responsabili delle ondate di caldo africano, destinata a coinvolgere un po’ tutta l’Italia. La fase clou è prevista proprio nei primi giorni di agosto, quando le temperature potranno nuovamente toccare se non addirittura superare la soglia dei 40°C in molte aree del Paese, da Nord a Sud”, spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. “Si prevedono 39°C a Milano e Roma, e picchi che supereranno agevolmente i 41-43°C nelle aree più roventi del Centro-Sud”.

Mancano ancora alcuni giorni, dunque è importante vedere cosa diranno i prossimi aggiornamenti dei modelli matematici che vedono la fine della nuova ondata di calore intorno al 4-5 agosto. Nel frattempo, però, aumenteranno nuovamente anche le temperature minime notturne che nelle grandi città difficilmente scenderanno al di sotto dei 24-25°C.