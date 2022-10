Ambrogini "rossoneri". Tra i candidati in campo Pioli e la Curva Sud

Il 22 maggio ha fatto esultare per la festa scudetto numero 19 migliaia di milanesi e il giorno dopo ha cantato in non stop la canzone simbolo «Pioli is on fire» con i giocatori del Milan a bordo del bus che ha percorso dal Portello a piazza Duomo circondato da un'immensa folla rossonera. Ora l'allenatore del Milan Stefano Pioli, nato a Parma, è candidato a ricevere un'altra medaglia, l'Ambrogino d'oro. A candidare sia lui che la Curva sud del Milan è il capogruppo di Forza Italia Alessandro De Chirico. Nelle motivazioni spiega che Pioli è «meritevole dell'assegnazione per il ruolo professionale svolto nell'ambito sportivo e per aver contribuito alla vittoria dello scudetto da parte di una società di calcio milanese». Per la Curva invece sottolinea che «al tifo calcistico organizzato affianca iniziative benefiche per la popolazione, come le donazioni ad Areu nel marzo 2020 all'inizio dell'emergenza Covid, o la collaborazione coi City Angels per la raccolta di beni di prima necessità in occasione del derby della Madonnina nel febbraio 2022». Ed è stata «determinante nel supportare il Milan nel corso degli anni, anche in momenti di difficoltà, contribuendo con il sostegno e l'incitamento alla recente vittoria nel campionato di Serie A». De Chirico sottolinea che i tifosi «hanno organizzato tante coreografie mozzafiato e ci hanno creduto anche nei momenti più difficili». Bisognerà vedere i capigruppo di fede nerazzurra saranno abbastanza «sportivi», spetta ai partiti rappresentati in Consiglio comunale decidere l'elenco dei premiati con le Civiche benemerenze durante la cerimonia del 7 dicembre. Oggi scadono i termini per depositare le candidature. De Chirico propone anche la Banda di Crescenzago, Memo Remigi, l'agenzia MiaNews e il titolare del pub «Bootleg» Alessandro Polenghi.

Tanti nomi sono già spuntati nei giorni scorsi e alcuni hanno già acceso qualche polemica. Nella rosa ci sono tra gli altri il radicale Marco Cappato, in prima linea nelle battaglie per la legalizzazione della cannabis e dell'eutanasia, il leader Noi Moderati Maurizio Lupi per aver fondato e gestito dal 1994 al 2013 Fiera Milano Congressi, i giornalisti Paolo Del Debbio e Alfonso Signorini (bocciato un anno fa), Ricky Tognazzi, Diego Abatantuono, Sveva Casati Modignani, Alfredo Ambrosetti (fondatore del Forum), il direttore della Pediatria del Buzzi Gianvincenzo Zuccotti, il musicista della Pfm Mauro Pagani, l'artista Maurizio Cattelan. C'è la candidatura bipartisan Pd-FdI dell'ex prefetto Francesco Paolo Tronca, presidente di Fondazione Beic. Tra le Medaglie alla Memoria c'è quella che Andrea Mascaretti (FdI) chiede per l'ex presidente del Milan Piero Pirelli che fece costruire nel 1926 lo stadio di San Siro, ora a rischio demolizione, dalla società civile arriva quella per filosofo Giulio Giorelli e dalla leghista Deborah Giovanati e dal capogruppo di Milano Popolare Matteo Forte quella per il fondatore di Cl don Luigi Giussani. Verde Europa propone la «mamma» del Leoncavallo Carmen de Min.

Ci sono nomination legate a casi di cronaca. Il capogruppo della Lega Alessandro Verri candida Chiara Corapi, la 19enne che soccorse una coetanea aggredita dal branco la notte di capodanno in piazza Duomo, e Raimondo Piazzola, l'ottantenne picchiato da rom abusivi alle «Case bianche» di via Salomone. Propone anche Ernesto Leva, 57 anni, direttore del Dipartimento di Chirurgia pediatrica del Policlinico che ha compiuto interventi record sui bimbi. FdI vuole premiare il Nucleo trasporti locali dei vigili proprio mentre l'escalation di violenze a bordo è al centro di polemiche. Tra i nomi proposti dal capogruppo Pd Filippo Barberis ci sono Antonella Ferrari, ballerina e attrice affetta da sclerosi multipla, il magistrato impegnato nel terzo settore Jole Milanesi, il primo rettore donna dell'Istituto gesuita Leone XIII Gabriella Tona e Stefano Paschina, ideatore di Ikimi (Innovative Knowledge Institute Milano). Enrico Fedrighini (Lista Sala) candida Vittorio Carreri, «padre» del sistema di prevenzione e cura di base in Lombardia «progressivamente demolito dai successori in Direzione generale sanità della Regione» sostiene in polemica col centrodestra. Chiara Valcepina (FdI) propone Stefano Zecchi, l'Ordine dei Consulenti del lavoro, gli agenti di polizia penitenziaria del carcere di Opera. Francesco Rocca (FdI) propone il circolo ricreativo Meazza di Quarto Oggiaro, attivo dagli anni '60.