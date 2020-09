"Belle presenze per cerimonia". La mail ai vigili scatena ironie

«Con la presente si richiede la disponibilità di tre agenti a svolgere servizio ordinario festivo domenica 4 ottobre in occasione del 160esimo anniversario della Polizia locale». La mail che hanno ricevuto ieri mattina i vigili di Milano, e che ha scatenato parecchie ironie, non prosegue con un post scriptum ma con una puntualizzazione che non lascia adito a dubbi. Il personale «di bella presenza» dovrà «indossare la divisa ordinaria senza cinturone e accogliere gli invitati all'ingresso». Gli interessati sono quindi invitati a farsi avanti entro e non oltre la giornata di oggi». Solo quelli di «bella presenza», appunto. La mail ha fatto discutere, c'è chi ha domandato provocatoriamente se il Comune intende lanciare un «casting». Da Palazzo Marino in serata hanno dovuto precisare che «la mail è stata inviata in via informale da un'agente a un gruppo di colleghi, «non si tratta - assicura il Comune - di una comunicazione ufficiale del Comando della polizia locale».

La Regione invece, prima in Italia, ha deciso ieri che il 2 aprile di ogni anno si celebrerà in Lombardia la «Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini». La legge è stata approvata all'unanimità proprio nel giorno della ricorrenza di San Maurizio, patrono degli Alpini. Anche la data ha un significato simbolico, lo scorso 2 aprile è stato inaugurato a Bergamo l'ospedale da campo allestito dagli artigiani e dagli Alpini volontari in piena emergenza Covid, una struttura che ha permesso di aumentare i posti letto di terapia intensiva nel momento più critico. Il governatore Attilio Fontana ha voluto «con l'occasione ricordare gli Alpini caduti, in questa emergenza e in tutte le imprese».