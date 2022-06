Esplode camper alle porte di Milano: una donna morta, grave un 81enne

Una donna di 78 anni è morta carbonizzata in seguito all’esplosione del camper su cui era a bordo. Il tragico incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 19 giugno, in via Giovanni Boccaccio a Rozzano, grande centro al confine sud di Milano. L’anziana era all’interno del mezzo insieme al suo compagno, un uomo di 81 anni, che è stato trasportato in gravissime condizioni al pronto soccorso del Policlinico di Milano. Secondo quanto ricostruito, la tragedia sarebbe avvenuta verso le 15:15, come è stato riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Come reso noto dalla questura di Milano, si sarebbe trattato di un incidente dovuto a un malfunzionamento delle bombole del gas.

Forse un malfunzionamento delle bombole del gas

Il camper in oggetto sarebbe stato dilaniato da ben due esplosioni. La prima esplosione si sarebbe verificata mentre l'81enne stava preparando il pranzo, mentre la sua compagna stava riposando su uno dei letti che c’erano sul camper. Lo scoppio lo avrebbe spostato fino a spingerlo fuori dal mezzo in fiamme. La seconda esplosione invece sarebbe avvenuta qualche secondo dopo la prima. I primi a intervenire sono stati gli agenti di una pattuglia della polizia di Stato allertati da una colonna di fumo nera che si elevava in via Boccaccio, all'altezza di via Grandi, dove hanno trovato il caravan in fiamme. All'esterno c'era l’uomo sbalzato dal caravan a causa del boato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 112 con due ambulanze, un elisoccorso e un'automedica. Il personale sanitario si è occupato di stabilizzare l’anziano che è stato poi portato in elicottero al pronto soccorso del Policlinico.

L'anziano è in gravissime condizioni

L’uomo sarebbe in gravissime condizioni, e avrebbe riportato ustioni di terzo grado sul 90% del corpo. Si è invece rivelato vano ogni tentativo di salvare la vita della signora di 78 anni che si trovava con lui a bordo del caravan al momento delle esplosioni. La donna è stata infatti ritrovata priva di vita all’interno del mezzo. La coppia sarebbe originaria dell’Emilia. Anche un uomo di 31 anni è rimasto lievemente ferito a causa dell’esplosione ma ha rifiutato di essere accompagnato nella struttura ospedaliera. Non è ancora chiaro se fosse anche lui nel camper oppure se fosse un passante che ha cercato di prestare aiuto. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, intervenuti sul posto con 4 mezzi, si sono occupati di domare le fiamme e spegnere il rogo.

Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale che hanno delimitato la zona e bloccato il passaggio per permettere le operazioni di soccorso e spegnimento dell’incendio. Il primo cittadino di Rozzano, Gianni Ferretti, ha postato sulla sua pagina Facebook una foto del camper avvolto dalle fiamme, spiegando che vi è stata “una tragedia a Ponte Sesto. È scoppiato prendendo fuoco, un camper con all'interno marito e moglie. Probabilmente la bombola del gas è la causa dell'esplosione. La signora è deceduta, lui l'hanno portato via in ospedale con l'elicottero. I signori sono dell'Emilia. Sono eventi tristi, gravi ed accidentali, che ci lasciano attoniti”.

