In Fiera e in città: è la festa del cibo

«Food» è l'ormai italianissima parola d'ordine che contraddistingue questo lungo fine settimana, all'insegna di una serie di eventi che intendono sottolineare l'ormai acquisita ripresa della ristorazione, dopo tanto patire. D'altronde, nonostante la grave crisi di quest'ultimo anno e mezzo costata 1,2 miliardi di euro, era stata la stessa Confcommercio nei giorni scorsi ad annunciare trionfalmente il quasi «tutto esaurito» nei ristoranti milanesi in questo ultimo periodo.

E allora le manifestazioni dedicate alla ristorazione e alle eccellenze dell'agroalimentare appena inauguratesi sono un messaggio non più di speranza ma di giubilo, rivolto sia al pubblico degli addetti ai lavori che dei food-lovers di tutta la città. L'appuntamento più consistente è a Rho Fiera Milano, dove fino a martedì prossimo ha luogo Tuttofood, la manifestazione di riferimento in Italia per l'eccellenza nell'agroalimentare, che vede in campo 1.421 espositori e buyer da tutto il mondo, con 233 presenze estere provenienti da 31 Paesi. Saranno oltre 100 gli eventi della kermesse che quest'anno si lega a HostMilano, la fiera mondiale dedicata al mondo della ristorazione e dell'accoglienza. «Con la sinergia tra Tuttofood e HostMilano - dichiara l'Ad di Fiera Milano Luca Palermo - abbiamo messo a sistema due comparti strategici, l'agroalimentare e l'ospitalità professionale, che rappresentano una eccellenza del Made in Italy».

Decisamente più «pop», ma non per questo meno efficaci, sono gli altri due appuntamenti rivolti ai food-lovers: parliamo della prima edizione di Milano Restaurant Week, piattaforma che ha lo scopo di invogliare il pubblico a testare l'offerta cittadina, con menu a prezzi speciali nei ristoranti di tutti i quartieri della città. Circa un centinaio i ristoratori che hanno aderito all'iniziativa, con una proposta multiforme in tutti i quartieri e una particolare attenzione ai nuovi protagonisti della cucina contemporanea. Ultimo, ma non per appeal, è il Milano Sushi Festival che si tiene fino a domenica a Piazza Lombardia con il «gotha» della ristorazione giapponese che propone assaggi a prezzi popolari. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti.