Investe due ragazzi in moto e fugge, ma la madre lo denuncia

Gravissimo incidente la scorsa notte in provincia di Milano, dove un 27enne ha investito due ragazzi in moto ed è poi fuggito senza fermarsi a prestare loro soccorso. Il 20enne che guidava il ciclomotore è stato trasportato in ospedale in codice giallo, mentre il suo passeggero, un 19enne, è grave e si trova in prognosi riservata. Secondo quanto ricostruito, l’incidente è avvenuto nella notte, intorno all’1.30 in via Alcide de Gasperi a Senago, comune in provincia di Milano.

Il pirata della strada è un 27enne della provincia di Milano

Uno studente 27enne di Paderno Dugnano, celibe, alla guida di un’auto, avrebbe sorpassato su carreggiata con linea continua, andandosi a scontrare frontalmente con il ciclomotore che proveniva dalla direzione opposta, con a bordo il conducente 20enne e un passeggero di anni 19, entrambi studenti italiani. L’impatto è stato violentissimo. L’investitore sarebbe fuggito subito dopo senza fermarsi a prestare soccorso alle due giovani vittime riverse sul terreno. Una volta rientrato in casa la madre ha allertato i carabinieri della Stazione di Arese che hanno rintracciato e denunciato il pirata della strada 27enne per lesioni personali stradali gravissime, fuga a seguito di incidente stradale e omissione di soccorso.

Il 20enne alla guida del ciclomotore aveva diverse contusioni ed è stato trasportato in codice giallo presso l’ospedale Niguarda di Milano, mentre il suo passeggero di 19 anni è stato portato in arresto cardiaco e con una gamba amputata presso l'ospedale San Gerardo di Monza, dove si trova ancora adesso in prognosi riservata. L’investitore, fuggito dal luogo del grave incidente sarebbe tornato a casa e, sotto choc, avrebbe raccontato tutto alla madre la quale, senza pensarci due volte, ha chiamato i carabinieri per informarli di quanto avvenuto e consegnare il figlio alle forze dell’ordine. Immediatamente il centralino ha allertato la stazione di Arese e il 118.

Il 19enne era in arresto cardiaco

Secondo le informazioni dell'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, intervenuta sul posto con due ambulanze e un'automedica, il 19enne che "ha subito l’amputazione alla radice dell'arto inferiore destro" era in arresto cardiaco e il cuore ha ricominciato a battere solo "dopo manovre di rianimazione avanzata" . Molti i complimenti arrivati alla donna tramite i social, e in particolare le pagine di Facebook che raccolgono utenti di Senago e Paderno Dugnano, perché la madre ha avuto il coraggio di denunciare il figlio ai carabinieri. C’è stato anche chi ha proposto di darle una medaglia.

