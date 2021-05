Porta in faccia da Sala, M5s infuriati

La porta in faccia è arrivata sabato mattina presto e non è stato piacevole, anche se a distanza. Beppe Sala è arrivato a Quarto Oggiaro per un'iniziativa di ripulitura dei muri delle case popolari e a margine, dopo i vari tira e molla nelle ultime settimane, ha chiuso all'ipotesi di un accordo elettorale con il Movimento 5 Stelle, almeno al primo turno. «Ne stiamo discutendo, anche amichevolmente - ha premesso il sindaco - però riteniamo che in questo momento sia meglio portare ognuno la propria proposta per la città, anche perchè in questi anni è stata anche diversa la proposta dell'idea di città. Secondo me, va bene così». Una posizione che a questo punto sembra sia quella definitiva, almeno per Sala, avanti con due candidature alternative alle urne. Ma quel «riteniamo» non era evidentemente ancora il pensiero del Movimento, che ieri lo ha contestato duramente: «Le continue esternazioni di Sala sulle possibilità, o meno, di una coalizione con i 5 Stelle hanno stancato - affermano i consiglieri regionali Monica Forte, Gregorio Mammì e Massimo De Rosa -. Il sindaco non può cambiare idea a seconda del meteo. Se c'è il sole accelera, se piove frena a suo piacimento. Nel suo cielo il sindaco, a seconda degli umori delle liste che lo appoggiano o dei possibili candidati del centrodestra decide se ci sarà sole o pioggia, ma non dispone del Movimento». Il tempismo è sospetto, le parole di Sala sono arrivate dopo la lettera con cui Gabriele Albertini giorni fa ha spiegato perchè non intende scendere in campo, alcuni sondaggi lo davano già vincente contro Sala. I grillini puntualizzano: «Ci pare utile ricordare a Sala che il nostro elettorato ricerca un'offerta politica coerente a partire da un programma molto chiaro e realizzabile: non siamo l'ancora di salvezza elettorale di nessuno. Non abbiamo ancora deciso se, e come, correre insieme e il suo atteggiamento ondivago non favorisce un dibattito sereno. Chiediamo l'avvio di tavoli per discutere delle eventuali convergenze. Il Movimento non si prende in corsa all'ultimo momento».