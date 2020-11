Il Salone del Mobile slitta a settembre

Una luce in fondo al tunnel. Mentre l'Italia è ancora immersa nella seconda e aleggia già l'ipotesi di una terza fase della pandemia, poter immaginare il popolo del design che scorrazza tra NoLo e zona Tortona è già un segnale di speranza. Ma bisognerà attendere. La sessantesima edizione del Salone del Mobile nel 2021 slitta ancora rispetto all'ultimo pronostico, ma si farà. Non come da tradizione ad aprile (dal 13 al 21) ma dal 5 al 10 settembre. I vertici del Salone del Mobile e Fiera Milano hanno riflettuto per due lunghi mesi e valutato varie ipotesi prima di annunciare la nuova data. Viste le incognite su evoluzione del virus e riapertura del traffico aereo, non si poteva fare di meglio. «Poter realizzare il Salone nel 2021 - assicura il presidente del Salone Claudio Luti - è una priorità assoluta per tutti noi che viviamo di design. Abbiamo lavorato con molta cautela in queste settimane per evitare di fare proclami o annunci che dovessero poi essere smentiti o rivisti alla luce di nuove evoluzioni. Spostare la data del Salone non è un semplice esercizio di calendarizzazione, ma deve tener conto dei molti giorni necessari per allestire e disallestire i diversi padiglioni e questo, a sua volta, deve coincidere con le esigenze di molte altre manifestazioni che utilizzano gli spazi della Fiera Milano. Confidiamo che lo slittamento a settembre possa lasciare i giusti tempi per superare la fase ancora acuta della pandemia e rappresentare davvero una ripartenza reale a livello globale». Ora «dobbiamo confezionare la settimana più speciale, che coincide anche con il sessantesimo anno. Deve essere indimenticabile, speciale, un momento di rilancio per le nostre imprese, Milano e l'Italia».

Per il presidente di Fondazione Fiera Enrico Pazzali è la conferma della volontà del nostro settore di ripartire completamente dopo la sosta forzata imposta dalla pandemia. Una decisione che segue di poche ore quella di far svolgere le manifestazioni del fashion system nel mese di marzo 2021». Verrà riproposto il progetto espositivo #strongertogether, con i saloni della moda riuniti insieme, dal 20 al 24 marzo, in un'unica location. A Rho Fieramilano Rho ci sarà un vero e proprio hub espositivo che partirà con Homi Fashion&Jewels Exhibition dal 20 al 22, Micam Milano, Mipel e TheOneMilano dal 21 al 23 e Lineapelle il 23 e il 24. Il governatore Attilio Fontana sottolinea la «capacità dell'imprenditoria lombarda di resistere e ripartire».