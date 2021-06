Non indossa la mascherina: portata via a forza dalla metro

A una settimana di distanza dal video della donna in aereo diventato virale, è un altra breve clip rubata a guadagnare la scena social. Stavolta, però, lo scenario è la metropolitana di Milano, dove una donna si è rifiutata di indossare la mascherina contravvenendo alle norme istituite contro il contagio da coronavirus. Il video è stato pubblicato nella pagina Instagram Welcome to favelas, profilo noto per i video segnalazione di quanto di più degradato e incivile avviene sul territorio.

Stando al video che ha iniziato a rimbalzare con costanza sui social, tutto sarebbe accaduto in una delle fermate della metropolitana rossa di Milano, la M1. Una donna, che potrebbe anche avere qualche problema di natura psichica, ha rifiutato di indossare la mascherina. Gli altri passeggeri, probabilmente dopo averla invitata a indossare il dispositivo di sicurezza anche per tutela alla sua salute, hanno quindi effettuato la segnalazione all'Atm, che ha predisposto l'intervento. Com'è ormai noto da più di un anno, a bordo dei mezzi pubblici e nelle stazioni della metropolitana è d'obbligo indossare la mascherina per evitare il contagio da coronavirus. La donna, però, non ha voluto sentir ragioni e così gli operatori sono stati costretti a chiamare la vigilanza per l'intervento. Sul post è intervenuta anche la Polizia di stato.

Dopo aver tentato di convincere la signora a scendere dal convoglio, vista la sua evidente riluttanza nel seguire gli addetti alla sicurezza, la donna è stata prelevata forzatamente dal vagone da quattro uomini, che l'hanno portata all'esterno. Solo a quel punto il treno è potuto ripartire ma senza la donna. Non ci sono notizie della donna e non è chiaro se sia stata multata per il mancato rispetto delle norme contro il contagio. Come si vede dalle immagini, si tratta di una persona di età avanzata.

Quotidianamente sono diversi gli interventi del personale di vigilanza per persone che si rifiutano di adempiere all'obbigo di indossare la mascherina a bordo dei mezzi. Numerose sono anche le liti tra i passeggeri per lo stesso motivo ma difficilmente si vedono scene come queste. La più nota risale qualche mese fa. Era un contesto diverso ma in quell'occasione, all'interno dell'aula della Camera dei deputati, fu Vittorio Sgarbi a essere portato via di peso dagli usceri di Montecitorio perché si era rifiutato di indossare correttamente la mascherina e aveva alzato i toni nel corso della discussione.