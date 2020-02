Strade a pezzi pure in centro Il Municipio 1 ora disegna la mappa dei lavori urgenti

L'elenco delle vie che «meritano adeguata e prioritaria attenzione» si può tradurre (anche) con la mappa delle strade dissestate in centro. A disegnarla è il Municipio 1 che ha approvato una decina di giorni fa le «Linee di indirizzo 2020 per la manutenzione strade», e il Comune dovrebbe tenerne conto nella programmazione dei lavori. La delibera è divisa per capitoli e parte con l'abbattimento delle barriere architettoniche e/o la realizzazione di scivoli agli attraversi pedonali. La premessa è che «è ancora rilevante la presenza di barriere che rendono difficile la fruizione di strade, marciapiedi, aree pubbliche» da parte dei disabili. Tra le aree su cui intervenire con più urgenza vengono indicate via Sant'Orsola, via Manin (altezza civico 17), via Vivaio 7 (sede dell'Istituto dei Ciechi), piazza San Babila-corso Monforte, piazza Aquileia (svolta da Coni Zugna, direzione carcere), via Mazzini all'intersezione con piazza Missori. E il Municipio 1 giudica «prioritario» l'ampliamento dei marciapiedi, «anche attraverso riduzione della velocità alle auto o limitazione del transito ai soli pedoni». Secondo capitolo il rifacimento del manto stradale «con sconnessioni» (e chi gira in moto, bici o a piedi rischia cadute): tra i lavori più urgenti qui vengono segnalati via Speronari, via Giulini (tra via Dante e Camperio), via Rovello e San Tomaso, via Strehler, Tessa, Bergamini, Arcimboldi.

Ci sono venticinque strade nell'elenco delle asfaltature «prioritarie»: si va da piazza Borromeo a via Rovello, via Agnello, via e vicolo Santa Maria Valle, viale Gian Galeazzo (in particolare nel controviale in direzione piazza XXIV Maggio), piazza Bertarelli, via Stampa, via Vetere (corso di Porta Ticinese-via Arena). Altro fattore di rischio incidenti per chi viaggia sulle due ruote è la presenza dei binari del tram inutilizzati, ne è piena la città e in centro il consiglio di Zona 1 chiede agli assessori competenti di programmare interventi per eliminarli prima di tutto in nove strade, tra cui via Castelfidardo (dall'ingresso del pronto soccorso a via San Marco), in via Palestro, via dell'Orso, all'incrocio tra via Ariberto e via Ausonio, in corso di Porta Romana (nel tratto Crocetta/Medaglie d'Oro). Per la «salvaguardia della sicurezza pedonale e delle strade» la Zona chiede di allargare i marciapiedi in via Crocefisso e in via Palermo 9 all'altezza delle scuole, di «riparare» le sconnessioni tra binari e asfalto in via Monti e in corso Magenta (in particolare nel tratto Saffi-largo d'Ancona). La mappa prosegue con la sistemazione dei marciapiedi in via Manin, dove le alberature determinano sollevamenti, e con il ricordino delle fermate tranviarie in via Lamarmora, corso Magenta (fronte teatro Litta), via Meravigli (gli stop prima di corso Magenta), viale Coni Zugna angolo via Foppa e Dugnani e via Ariosto angolo Conciliazione. Il Municipio sollecita infine il Comune a installare nuovi stalli per biciclette e moto, «salvaguardando per quanto possibile le aree di sosta riservate ai residenti».