Tutti a piedi dalle 10 alle 18 Protesta della Lega in calesse

Chiara Campo

Tutti a piedi dalle 10 alle 18 come non succedeva dal 9 giugno 2013, quando persino l'ex sindaco Giuliano Pisapia decise di archiviare le «DomenicheASpasso», troppo costose e con scarso (per non dire nullo) effetto antismog. Dopo che la Regione venerdì ha sospeso anche le misure temporanee di primo livello perchè il Pm10 per due giorni consecutivi era rientrati nei limiti, l'assessore alla Mobilità Marco Granelli ieri ha voluto precisare che «a Milano la media delle centraline Arpa venerdì ha segnato di nuovo valori sopra i 50 microgrammi al metro cubo, la media era di 78,7». Si vedrà quanto l'aria sarà più pulita dopo il blocco al traffico imposto per oggi dal Comune. L'elenco completo delle deroghe è sul sito www.comune.milano.it, tra le altre c'è quella concessa a chi deve raggiungere aeroporti e ferrovie (purchè munito di biglietto), quella per partecipare a matrimoni e battesimi (è sufficiente mostrare l'invito), o funerali, semaforo verde per biciclette e dispositivi per la micromobilità elettrica, veicoli ibridi plug-in e ibridi range-extended (solo in mobilità elettrica), a lavoratori con ingresso prima delle 7 o uscita dopo le 21 muniti di dichiarazione del datore, auto del car sharing, veicoli muniti di contrassegno per il trasporto disabili. A partire dalle 12 saranno esclusi i tratti stradali intorno allo stadio (da via Sant'Elia a via Diomede, Natta o Caprilli) per consentire ai tifosi di raggiungere San Siro dove si gioca Milan-Verona. Occhio alle multe: le strade saranno sorvegliate per tutta la durata del blocco da circa 70 pattuglie (ognuna è composta da due vigili) per turno. Atm ha potenziato il servizio con 380 corse aggiuntive sulle linee della metropolitana e 1.500 sulle principali «linee di forza».

Se il sindaco Beppe Sala ha già fatto sapere che trascorrerà la mattina con la compagna e i suoi figli al Cimitero Monumentale per una visita guidata e poi ha promesso di portare i ragazzi a mangiare hamburger e patatine, la Lega ha già annunciato un'iniziativa-show in polemica con la giunta. L'eurodeputata Silvia Sardone, il commissario del Carroccio a Milano Stefano Bolognini e altri esponenti leghisti percorreranno un tratto di città in calesse. Il ritrovo è alle ore 11 in piazzale Loreto angolo corso Buenos Aires. «La Milano che immagina Sala - contestano - è probabilmente questa, il ritorno al calesse, una lotta alle auto senza senso. Il blocco è totalmente inutile per contrastare l'inquinamento e crea disagi a milanesi, specialmente chi vive in periferia, gli anziani, che deve visitare i parenti in ospedale». Ed è «una scelta senza senso visto che i comuni dell'hinterland non aderiscono e rappresenta una microtassa per i milanesi: il blocco costerà circa 250mila euro considerati gli straordinari richiesti ai vigili».

L'assessore Granelli sarà invece alle ore 10 in corso Venezia, vicino all'ingresso dei Giardini Montanelli, dove sarà possibile provare i monopattini elettrici di Helbiz e chiedere consigli agli istruttori presenti. Da oggi la società rilancia il servizio di monopattini in sharing e mette in circolazione le nuove bici a pedalata assistita.