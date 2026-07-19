Meta, Facebook e Instagram down in tutto il mondo: cosa è successo

Due tra i maggiori social network utilizzati ogni giorno da miliardi di utenti in tutto il mondo, Facebook e Instagram, hanno subìto prolungati malfunzionamenti nel corso della giornata di domenica 19 luglio durati mediamente tra le due e le tre ore.

“Account non disponibile”

La segnalazione, come spesso avviene in questi casi, è stata immediata da parte di chi ha account sui profili social delle piattaforme di cui è proprietaria Meta come mostrato anche dal servizio Downdetector che ha registrato picchi di malfunzionamento dalle ore 9 alle ore 12 con un graduale ripristino dalle prime ore del pomeriggio. Chi provato a collegarsi su Facebook avrà letto il seguente messaggio: “Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito. Speriamo di risolverlo presto”.

Anomalie in numerosi Paesi

Le interruzioni e difficoltà di accesso a Facebook e Instagram sono state segnalate da migliaia di utenti negli Stati Uniti ma anche in Canada, Messico, India, Regno Unito e alcune nazioni europee. Discorso diverso per i dispositivi mobili dove Facebook ha, per lo più, continuato a funzionare a differenza di quando veniva usato sui browser dei pc. Infatti, il 63% delle segnalazioni ha indicato malfunzionamenti sul sito Internet, il 20% sui dispositivi mobili e il 10% problemi con l’app.

Le segnalazioni degli utenti

“Su pc non si entra. Su smartphone si ma non apre i collegamenti dei feed e i commenti. Sono andata a curiosare su altri Paesi ed ho visto che è un problema globale”, ha scritto Rosalba commentando su Downdetector. “Accesso da Pc impossibile. La pagina dice ‘Account non disponibile al momento a causa di un problema del sito. Speriamo di risolverlo presto. Per favore riprova tra qualche minuto..Dall'app sul telefono funziona”, ha segnalato un altro utente.

Le cause

Fino a questo momento,

Meta non ha rilasciato alcuna nota ufficiale: rimangono quindi sconosciute le cause dei malfunzionamenti così diffusi. WhatsApp, invece, sembra non essere rimasto coinvolte nel blocco che ha interessato Facebook e Instagram.