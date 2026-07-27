Cosa significa l’icona H+ sullo smartphone e come influisce sulla navigazione

A molti sarà capitato di notare uno strano simbolo sullo schermo del proprio smartphone: una H+ al posto dei più usuali 4G, LTE o 5G. Nessuna paura, non si tratta di un problema del nostro dispositivo. Il telefono sta funzionando perfettamente, ma è passato a una connessione diversa.

La sigla H+, infatti, si riferisce al tipo di rete mobile a cui il nostro cellulare si trova collegato. Per la precisione, H+ significa che il telefono, probabilmente a causa di una scarsa copertura di rete o in presenza di ostacoli, si è collegato alla rete HSPA+, considerata un’evoluzione della 3G. La HSPA+, migliore della 3G, non offre comunque le prestazione di una 4G LTE o del 5G. Quando lo smartphone si collega alla HSPA+, sono pertanto garantite le regolari attività di tutti i giorni, senza però particolari eccessi. Si può navigare in internet e anche usare lo streaming, per un totale di 21 Mbps in download e 5.76 Mbps in upload.

Come abbiamo detto, il nostro smartphone passa dal 4G al H+ quando il segnale è debole a causa di svariati motivi. Dal momento che i nostri cellulari sono alla costante ricerca della rete migliore per garantire equilibrio, è assolutamente normale che al primo segnale di instabilità il dispositivo passi a un’altra rete. Il passaggio è automatico, e il proprietario del telefono si trova un segnale mai visto sullo schermo.

In genere, il simbolo H+ compare quando ci troviamo in un edificio dalle mura spesse, che impedisce un buon segnale; oppure in ascensore, in un parcheggio sotterraneo, in una zona di campagna dove la 4G non arriva, oppure durante certe manifestazioni.

Il cellulare continua a funzionare, non ci sono guasti, semplicemente si è collegato a un’altra rete, meno performante ma stabile. Si può continuare a inviare e ricevere messaggi su WhatsApp, ad esempio. Anche i social funzionano bene. Non è possibile, invece, scaricare troppi dati, non in breve tempo. Non si possono vedere film in streaming, giusto per fare un esempio.