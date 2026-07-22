Samsung e il pieghevole formato passaporto

Avete presente un passaporto? Ecco: la nuova forma dei pieghevoli è quella lì: preannunciata dai rumors tecnologici è arrivata grazie a Samsung. In attesa che poi in autunno si materializzi in formato iPhone.

Dunque è questa la novità dei foldable dell’azienda coreana, che ha ampliato la sua gamma portando a tre i modelli con la piega sullo schermo, sempre più invisibile peraltro. Samsung ha presentato una nuova generazione molto ampia, ma il protagonista è chiaramente Galaxy Z Fold8, che debutta con un formato ripensato per rendere più naturale il passaggio tra uso quotidiano, lettura, video e multitasking. Con lui ecco lo Z Fold8 Ultra (che poi è il formato del precedente Fold) e lo Z Flip8 (quello a conchiglia), con l’aggiunta dei nuovi Galaxy Watch Ultra2 e Watch9. Vediamo le caratteristiche.

La nuova serie Galaxy Z

L’idea dichiarata di Samsung è offrire tre esperienze diverse a seconda del modello: produttività, immersione nei contenuti ed espressione personale, tutte costruite attorno a Galaxy AI e a un uso più intuitivo dei display pieghevoli.

La notizia più importante è il debutto di Galaxy Z Fold8, descritto come un nuovo form factor pensato per accompagnare il modo in cui gli utenti esplorano e consumano contenuti. Il dispositivo punta a rendere più naturale il passaggio dal display esterno alle esperienze più ampie dello schermo interno, con un’impostazione che Samsung vuole più vicina all’uso reale della giornata rispetto ai Fold precedenti.

In alto nella gamma c’è poi Galaxy Z Fold8 Ultra, che porta il concetto “Ultra” nel mondo dei pieghevoli. Samsung lo posiziona come il modello più completo per produttività e creazione di contenuti, con un display principale da 8 pollici, batteria più capiente e specifiche fotografiche da flagship assoluto. Galaxy Z Flip8, infine, è il pieghevole più orientato allo stile e alla rapidità d’uso. Elegante, è costruito attorno alla nuova FlexWindow, pensata per mettere info, azioni rapide e strumenti AI sempre a portata di mano.

Galaxy Z Fold8

Galaxy Z Fold8 è il modello che cambia davvero la gamma: il formato è più leggero, più intuitivo e più vicino a un utilizzo trasversale, alternando attività rapide sullo schermo esterno a lettura, streaming e gaming sul display principale. Il peso scende a 201 grammi, mentre la batteria arriva a 4.800 mAh. Il display esterno ha un formato 10:16, pensato per messaggi, social e contenuti brevi, mentre lo schermo interno adotta un rapporto 4:3,5 che promette una fruizione più ampia e immersiva di video, articoli e giochi.

Anche il design è stato ripensato dal punto di vista ingegneristico. Samsung parla di Flex Titanium, una struttura basata sul titanio per rendere il dispositivo più sottile senza sacrificare robustezza, e di un sistema di apertura più fluido grazie al lavoro su cerniera, tensione del display e forza magnetica. Sul fronte multimediale, Fold8 mette sul piatto una doppia fotocamera posteriore da 50 megapixel, capace di scatti ad alta risoluzione sia in grandangolo sia in ultra-grandangolo. Ci sono anche la “Doppia registrazione”, che cattura contemporaneamente i due lati della scena, e “My FanCam”, che segue il soggetto selezionato e adatta l’inquadratura al formato scelto, con un taglio evidente per creator e social media.

Le prestazioni sono affidate al processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, abbinato fino a 16 Gb di RAM e 1 Tb di storage nella configurazione più ricca. Samsung abbina a tutto questo il supporto a Galaxy AI, che su Fold8 beneficia di uno schermo ampio per multitasking, affiancamento delle app e flussi di lavoro più comodi.

Galaxy Z Fold8 Ultra

Galaxy Z Fold8 Ultra, come detto, è l’evoluzione del precedente Fold. Lo schermo principale da 8 pollici crea una vera area di lavoro mobile, mentre il design resta compatto con uno spessore di 4,1 mm da aperto e un peso di 215 grammi. La scheda tecnica è più estrema anche lato imaging: la fotocamera principale da 200 mpx è affiancata da una ultra-grandangolare da 50, con miglioramenti dedicati a dettaglio, macro e fotografia in condizioni di luce complessa grazie alla Nightography evoluta.

Per chi lavora con foto e video, Fold8 Ultra aggiunge strumenti pensati per una pipeline quasi professionale. C’è la registrazione 8K con nuovo codec APV, mentre Cine LUT consente di applicare direttamente dallo smartphone una resa più cinematografica, un dettaglio per i creator professionali. Anche autonomia e termiche sono state spinte in avanti. La batteria arriva a 5.000 mAh, con ricarica rapida cablata da 45 W e una nuova architettura a doppio circuito, mentre il raffreddamento in grafite più grande dovrebbe aiutare a sostenere i carichi elevati in multitasking, editing e funzioni di intelligenza artificiale.

Galaxy Z Flip8

Galaxy Z Flip8 resta il pieghevole più compatto e personale della gamma, ma questa volta il focus è ancora più forte sull’IA. La nuova FlexWindow diventa il cuore dell’esperienza, con app, info utili, suggerimenti e automazioni accessibili subito dal display esterno. Samsung evidenzia anche Now Brief e l’integrazione con Gemini Intelligence, così da trasformare il display frontale in un centro di controllo rapido per le attività quotidiane. L’idea è far compiere più azioni in meno passaggi, senza dover aprire lo smartphone ogni volta.

Sul piano fotografico, Flip8 punta molto sui selfie e sui contenuti social. La fotocamera principale da 50 mpx con ProVisual Engine promette ritratti più dettagliati e naturali, mentre strumenti come FlexCam, Camcorder Grip con Zoom Rocker e Stabilizzatore sono pensati per riprese a mani libere e video più stabili. Anche il design resta un punto di forza. Con 180 grammi di peso e 6,1 mm di spessore da aperto, diventa il Flip più sottile e leggero di sempre, con dimensioni che ne confermano il lato fashion e tascabile.

Prezzi e disponibilità

In Italia la nuova serie Galaxy Z parte con disponibilità in preordine da oggi, mentre le finiture standard includono Graphite e Cream per tutti i modelli. Fold8 arriva anche in Lavender e nella colorazione esclusiva online Pistachio, mentre Flip8 si aggiunge in Pink e Mint, quest’ultimo esclusivo online.

I prezzi consigliati risento ovviamente degli aumenti di memorie e chip:

· partono da 2.299 euro per Galaxy Z Fold8 Ultra nella versione 12+256 Gb, salgono a 2.499 euro per il 12+512 Gb e arrivano a 2.899 euro per il 16 Gb+1 Tb.

· Galaxy Z Fold8 parte da 2.099 euro per la versione 12+256 Gb, passa a 2.299 euro per il 12+512 Gb e arriva a 2.699 euro per il 16 Gb+1 Tb.

· Galaxy Z Flip8 è il più accessibile dei tre: 1.379 euro per 12+256 Gb e 1.579 euro per 12+512 GB.

Samsung aggiunge anche promozioni su trade-in, sconti al checkout con PayPal, tre mesi di Samsung Care inclusi e opzioni di finanziamento fino a 30 rate a tasso zero.

I nuovi Watch

Sul fronte wearable arrivano Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9, presentati come una nuova generazione centrata sulla salute connessa. Samsung li descrive come dispositivi capaci di trasformare i dati biometrici in indicazioni utili e concrete, con una spinta forte su comfort, autonomia e display più luminosi mai visti sulla gamma.

Galaxy Watch Ultra2 è il modello più estremo, pensato per outdoor, sport impegnativi e immersioni. Integra una batteria da 800 mAh, un display da 5.000 nit, le certificazioni più importanti oltre alla piattaforma Snapdragon Wear Elite e a un corpo in titanio più sottile del 12% rispetto alla generazione precedente. In pratica è perfetto sia per chi sale in altura a temperature polari, sia a chi scende anche oltre 40 metri di profondità. Per la subacquea Samsung ha siglato una collaborazione con Mares.

Galaxy Watch9, invece, è il modello più adatto all’uso quotidiano e al benessere di tutti i giorni. Arriva nelle versioni da 40 e 44 mm, con cassa in alluminio, batteria da 390 o 445 mAh a seconda della taglia e display fino a 3.000 nit; Samsung lo propone come smartwatch comodo da indossare 24 ore su 24 per monitorare sonno, attività e abitudini.

In entrambi i casi tra le funzioni più interessanti ci sono Parametri vitali, Punteggio benessere cardiaco, Carico cardiaco

giornaliero, Indice di fitness e le nuove opzioni legate all’apnea notturna e all’udito. Galaxy Watch Ultra2 e Watch9 saranno disponibili dal 7 agosto, con prezzi e configurazioni specifiche che devono essere ancora comunicate.