"Il sandalo ventilato l’ultima invenzione contro l’estate torrida"

Si chiama «Climasandal» e nel nome c'è già tutta la rivoluzione che Geox ha brevettato (in tutto il mondo) per combattere le estati torride, tenendo i piedi al fresco. Un modello per lui e due per lei, il nuovo sandalo sfrutta un tecnologia inedita (Ventilated Cushioning System). Come? Con un sistema capace di generare aria sfruttando il naturale movimento del piede. Il risultato è un impianto di ventilazione nella suola del sandalo. Niente sensori, nessuna batteria, soltanto ingegneria applicata, frutto del lavoro di una squadra di giovani, capitanati dal responsabile del progetto Ivano Barbiero. «Abbiamo insegnato loro la capacità di guardare la realtà del benessere, di capire i bisogni delle persone e distinguere ciò che conta davvero da ciò che è superfluo. É questo il DNA di Geox», spiega Mario Moretti Polegato fondatore e presidente dell'azienda, raccontando la sua ultima scommessa con quello stesso spirito che trent'anni fa lo portò, a inventare la «scarpa che respira» e a trasformare un'intuizione in una multimazionale presente oggi in oltre cento Paesi con più di 500 negozi nel mondo.

«Questa idea è iniziata con l'analisi delle nuove condidizioni climatiche fatte di estati sempre più calde e prolungate - racconta Moretti Polegato - Poi è stata verificata la reazione del piede ed è stata fatta un'analisi dei materiali usati dal sandali oggi in commercio. E si è capito quanto importante fosse introdurre un miglioramento che rinfrescasse il piede». Risultato? Una «pompa» - in pratica un morbido cuscinetto - sistemata sotto il tallone, nella pianta del sottopiede che camminando viene pressata. L'aria viene quindi canalizzata ed esce con un flusso alla base delle dita dove sono stati realizzati dei miscrofori. L'effetto è una sensazione di freschezza che si rinnova ad ogni passo. Con un dettaglio: più la camminata si fa veloce, maggiore è l'aria che esce. In pratica la «ventilazione» si adatta al ritmo della camminata di chi indossa il Climasandal. «Per ottenere il massimo

del risultato - spiega ancora Moretti Polegato - è stata poi ideata una nuova suola, ultraleggera e ultraconfortevole il cui peso è il 40% in meno rispetto a una comune suola di sandalo». «L'idea era nel casssetto da tempo - commenta l'amministratore delegato Giovanni Giusti - una volta avviato il progetto lo abbiamo realizzato in soli 5 mesi». E i primi riscontri sono positivi.

Sono state prodotte circa 20mila paia e oltre 13 mila (ad un prezzo tra i 99 e i 119 euro) sono state già distribuite per testare il mercato. Ma è solo l'inizio. Basti pensare, come fa notare Moretti Polegato che i sandali rappresentano il 60 per cento degli acquisti estivi ma nessuno ha mai pensato a innovazioni tecnologiche. Fino ad ora.