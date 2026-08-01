Per tre giorni LVMH apre le porte del sogno

Dove nasce davvero un sogno? Non nelle vetrine, ma dietro porte che quasi mai si aprono al pubblico. È da qui che riparte Les Journées Particulières, il progetto di LVMH che svela l’anima più autentica delle sue maison. Antoine Arnault, responsabile Immagine e Ambiente del gruppo, ha presentato la sesta edizione, dal 16 al 18 ottobre 2026: tre giorni, 46 marchi, 65 sedi in 11 Paesi, visitabili gratuitamente, su prenotazione. Il tema è «Alle origini del sogno» e il viaggio va oltre la semplice visita. Atelier, manifatture, cantine, residenze storiche, archivi e boutique si apriranno per raccontare il savoir-faire attraverso persone, gesti e territori. «Vogliamo offrire al pubblico molto più di una visita: un incontro con ciò che plasma l’identità, la qualità e l’eccellenza delle nostre maison», ha spiegato Arnault. L’Italia, con otto location da scoprire, segue la Francia. A Roma Fendi aprirà il Quadrato della Concordia con una mostra immersiva dedicata a un decennio di alta moda e alle creazioni di Maria Grazia Chiuri; Bulgari porterà nella boutique di via Condotti i segreti di gioielleria, orologeria e pelletteria. A Ghemme, in Piemonte, Loro Piana racconterà l’arte della maglieria, mentre Belmond Villa San Michele, in Toscana, aprirà giardini e patrimonio ispirato a Leonardo da Vinci. Nel Veneto, la nuova manifattura Thélios mostrerà la lavorazione del metallo. A Milano Cova proporrà masterclass di alta pasticceria, Officine Universelle Buly, al Museo Bagatti Valsecchi, inviterà a un workshop di calligrafia. A Venezia, Louis Vuitton svelerà la manifattura di calzature, dove tradizione e innovazione dialogano.In Italia, il sogno di LVMH ha radici profonde: vive nei gesti di oltre 18mila persone, nei 72 siti produttivi e nelle 282 boutique che custodiscono un patrimonio di creatività e savoir-faire.Una storia di eccellenza e che continua a crescere: nel primo semestre 2026, il gruppo ha generato 38,6 miliardi di euro di ricavi, con una crescita organica del 2%, mentre l’utile operativo ricorrente ha raggiunto gli 8,7 miliardi. Ma il vero lusso, per tre giorni, sarà poter vedere cosa c’è dietro quei dati: mani, talento, materia e luoghi dove le idee diventano desiderio.