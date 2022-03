"Anche voi siete a rischio": l'allarme sull'Italia

Per vincere la guerra l’Ucraina ha bisogno della no-fly zone, altrimenti anche l’Occidente sarà a rischio: perentoria Iryna Vereshchuk, vicepremier ucraina. Ospite di Otto e mezzo, il braccio destro di Zelensky ha sottolineato che Kiev ha bisogno di sistemi di difesa aerea per fronteggiare gli attacchi russi, biasimando senza mezzi termini i bombardamenti ordinati da Putin contro i civili.

“Noi abbiamo cinque delle più grandi centrali nucleari in Europa, a cui bisogna assicurare la continuità di fornitura dell'energia elettrica” , l’analisi di Iryna Vereshchuk: “L'Occidente potrebbe chiudere il cielo sopra le centrali nucleari, altrimenti questa guerra distruggerà noi, loro, i polacchi, i lituani. Anche voi siete a rischio” . Voi, ovvero noi, Italia e Occidente.

Nel corso del suo dialogo con la Gruber, la vicepremier ucraina ha ribadito che il corridoio umanitario per Mariupol non ha funzionato per colpa del Cremlino, reo di non aver rispettato gli impegni: “Ora 300 mila persone si trovano in trappola, senza luce e senza riscaldamento” . L’obiettivo principale è arrivare al cessate il fuoco e all’apertura dei corridoi umanitari per donne, bambini e anziani, i più colpiti in questa tragica guerra.

“Il popolo ucraino non accetterà l’occupazione russa della Crimea e del Donbass” , il monito della Vereshchuk, sottolineando che Zelensky non potrebbe spiegare il perché di decine di migliaia di persone morte dal 2014 (oltre 15 mila, ndr). E Kiev è disposta a mettere sul piatto la neutralità del Paese? Categorica la vicepremier: “La neutralità è scritta nella dichiarazione di indipendenza, ma lo stato di neutralità non ci ha aiutato quando Putin nel 2003 ha cercato di annettere una parte nel nostro territorio e nel 2014 dove è riuscito ad annettere la Crimea” .