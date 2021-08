Harry sempre più in basso: ora le tv lo deridono in diretta

C'è un dubbio che attanaglia i sudditi di Elisabetta II: quando e dove si svolgerà il battesimo della piccola Lilibet Diana, secondogenita di Harry e Meghan? La bambina è nata lo scorso 6 giugno a Los Angeles e ancora nessun membro della famiglia reale ha avuto occasione di vederla dal vivo. L'ipotesi più probabile per i tabloid inglesi è che il battesimo possa svolgersi a Los Angeles ma prende quota anche la probabilità, anche se remota, che il principe Harry decida di effettuare le celebrazioni a Windsor con tutta la famiglia. Potrebbe essere un estremo tentativo di riavvicinarsi a sua nonna, a suo padre e a suo fratello ma non ci sono al momento evidenze che possa essere davvero così, anche perché il clima nei loro confronti nel Regno Unito non sembra più essere molto accogliente

D'altronde, i rapporti tra il principe Harry e la sua famiglia di origine sono da tempo deteriorati. L'intervista concessa dai duchi del Sussex a Oprah Winfrey ha fatto infuriare la Corona e anche la scelta del nome della secondogenita, che sarebbe voluto essere un omaggio alla Regina, non è stato accolto con particolare trasporto da Buckingham Palace. Lo dimostra anche il fatto che Lilibet Diana è stata inserita nella linea di successione della famiglia reale con due mesi di ritardo rispetto alla sua nascita, un fatto mai accaduto prima per il figlio di un erede al trono.

Sono tanti gli strappi che il principe Harry deve recuperare con la famiglia reale e non è detto ci riesca. Se anche ottenesse il permesso di celebrare il battesimo di Lilibet Diana a Windsor, la regina Elisabetta II potrebbe non avere il tempo di presenziare. Infatti, come spiegano a corte, voci di corridoio suggeriscono che nel caso in cui la sovrana dovesse avere altri impegni potrebbe non considerare prioritario il battesimo di sua nipote. I ben informati sottolineano comunque che Elisabetta II non è mai stata presente ai battesimi dei suoi nipoti, anche se questa sarebbe potuta essere un'occasione speciale per fare uno strappo alla regola e riportare la calma in famiglia.