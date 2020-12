Auto sulla folla in Germania: almeno 4 vittime e 30 feriti

Poco fa un'auto è piombata sulla folla nella zona pedonale della tranquilla cittadina di Treviri, in Germania. Stando a quanto riferisce la polizia il bilancio sarebbe di almeno quattro morti e trenta feriti, di cui alcuni sarebbero in condizioni gravissime. Stando a quanto riporta Focus.de, che cita informazioni diffuse dalle emittenti Tv, la polizia avrebbe confermato che tra le vittime c'è anche una bambina. Le forze dell'ordine hanno isolato la zona e sono in corso le indagini per capire cosa sia accaduto. L'uomo alla guida della vettura sarebbe stato arrestato e identificato come Bernd Walter W. Il sindaco di Treviri ha invitato i suoi cittadini a non uscire di casa e a evitare la zona in attesa di avere maggiori dettagli da parte delle forze di polizia. Non è ben chiara l'origine alla base del gesto dell'uomo. La cittadina della Renania-Palatinato è sotto choc.

La dinamica non è ancora chiara, testimoni hanno riferito di un'auto che sarebbe arrivata sulla folla in una delle principali strade dello shopping del piccolo centro abitato della Germania, falciando chiunque si trovasse nel suo percorso. Il sindaco ipotizza possa trattarsi di un atto deliberato ma le notizie da Treviri sono ancora troppo scarse e poco chiare per poter fare qualunque ipotesi, anche se dopo i fatti di Nizza e di Vienna l'attenzione in Germania è massima. L'uomo alla guida del veicolo sarebbe un 51enne del distretto Treviri-Saarburg ma pare che a bordo del Range Rover ci fosse più di una persona, circostanza esclusa dopoi qualche ora. Testimoni oculari della scena riportano di aver visto " persone scagliate in aria ". Difficile per il sindaco trattenere la commozione nel corso della prima conferenza stampa: " Ho appena camminato per il centro della città ed è stato semplicemente orribile. C'era uno spettacolo dell'orrore. C'è una sneaker... La ragazza è morta ". Il sindaco lo ha definito un " folle attacco omicida ".

Intanto gli elicotteri stanno ancora sorvolando la città, ormai blindata dalle forze dell'ordine. Resterà così fino a questa sera anche se sembra che non ci sia più nessun pericolo. Tutti i feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona ed è in corso il riconoscimento delle due vittime. La prima conferenza stampa del ministro degli Interni tedesco è fissata per le 19 circa. Secondo la N-Tv, testimoni avrebbero riferito che il suv è entrato nella zona pedonale a una velocità percepita di circa 100 km/h. All'interno della vettura sarebbe stata trovata dell'insulina, il che farebbe supporre che l'uomo sia diabetico.

Gli inquirenti non si sbilanciano. La persona fermata è posta sotto interrogatorio ma pare che non abbia mostrato l'intenzione di collaborare con gli inquirenti, il che rende più difficile chiarire il movente. Per il momento non è esclusa nessuna pista, nemmeno quella terroristica. Non sarebbe la prima volta che la Germania venisse presa di mira dai terroristi nel periodo natalizio. Il 19 dicembre 2016 un autoarticolato con targa polacca piombò in un mercatino di Berlino causando 12 morti e 56 feriti.