"Bye bye, complimenti alla lattuga...". E il Cremlino sfotte Liz Truss

Nella propria insalata russa anti-britannica, Dmitri Medvedev ci ha messo pure la lattuga. Il Cremlino ha infierito a modo suo sulle dimissioni della premier del Regno Unito, Liz Truss, avvenute dopo un mandato lampo di soli 45 giorni. Il passo indietro della prima ministra è stato commentato con sarcasmo dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, che su Twitter ha scritto: " Bye, bye Liz Truss, complimenti alla lattuga ". Un affondo perfido con i toni dello sfottò.

Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 20, 2022

Il riferimento era infatti un articolo dell'Economist, secondo cui la durata politica della Truss sarebbe stata " all'incirca pari al tempo di conservazione di una lattuga ". Ovvero, molto breve. Il tabloid britannico Daily Star aveva poi rincarato la dose e, riprendendo quel paragone, aveva lanciato sul web un'irriverente gara, monitorando il deperimento di un cespo di insalata e quello contemporaneo della stessa leader conservatrice. Alla fine, ad avere la meglio è stata proprio la lattuga. Il giochino deve aver divertito parecchio gli uomini vicini a Vladimir Putin e in particolare Medvedev, che non ha perso l'occasione di far pervenire la propria stilettata all'ormai ex inquilina di Downing Street.

Il tweet del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ha subito suscitato reazioni e condivisioni in rete. Nel frattempo, in rete, il Daily Star incoronava la lattuga come vincitrice del demenziale duello, con tanto di bottiglia di champagne aperta e di lucine festose. " Parlerà alla nazione ", avevano scherzato dal tabloid britannico, sfoderando uno humor inglese che, almeno per una volta, non sarà dispiaciuto a Mosca.