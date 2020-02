Cummins, il libro esaltato dalla sinistra fa infuriare i messicani

Uno dei problemi del politicamente corretto è che l'ossessiva volontà di compiacere ogni possibile minoranza presente sul pianeta porta a dei clamorosi cortocircuiti ideologici nei quali incappano gli stessi paladini di progressismo, tolleranza e cosmopolitismo. È il caso emblematico della scrittrice americana Jeanine Cumminsm autrice del bestseller American Dirt, pubblicato in Italia dalla Feltrinelli con il titolo Il sale della terra nella quale si narra del viaggio travagliato di una donna messicana che deve lasciare la sua vita e fuggire come immigrata senza documenti negli Stati Uniti con suo figlio, per scappare dalla violenza dei cartelli della droga. Un tema, quello dell'immigrazione e delle condizioni dei migranti al confine sud degli Stati Uniti, in cima alle preoccupazioni dei liberal americani. Oprah Winfrey, nel selezionare American Dirt per il suo club del libro, ha dichiarato: " Jeanine Cummins ha realizzato un'impresa straordinaria, mettendoci letteralmente nei panni dei migranti e facendoci sentire la loro angoscia e la disperazione di vivere in libertà ".

Secondo Stephen King, " Il sale della terra è un'opera straordinaria, in perfetto equilibrio tra il terrore da una parte e l'amore dall'altra. Sfido chiunque a leggere le prime sette pagine di questo libro e a non finirlo. È un gran bel romanzo su una donna coraggiosa in fuga con il suo meraviglioso bambino ". Ma nonostante le prime recensioni positive, il libro è stato ampiamente criticato per la sua inaccurata rappresentazione del Messico e dei messicani, zeppa di luoghi comuni e stereotipi. Ed ecco che la polemica politicamente corretta è servita: d'altro canto quando vuoi fare il terzomondista e il tollerante, c'è sempre qualcuno più a sinistra e di buon cuore di te. Tant'è che 90 scrittori latinoamericani hanno firmato una lettera aperta indirizzata a Oprah Winfrey chiedendole di ripensare all'inclusione di American Dirt nel suo rinomato club del libro. L'accusa è quella di voler raccontare un dramma e un contesto politico sociale con gli occhi di una "turista americana" in presa ai sensi di colpa: appropriazione culturale intrisa di stereotipi.