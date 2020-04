Ecco i Paesi dove il virus ​(ufficialemente) non esiste

Il nuovo coronavirus ha ormai invaso tutto il mondo. Secondo gli ultimi dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), sono quasi 200 i Paesi e una trentina le entità territoriali in cui si registrano casi di Covid-19 accertati. Ma ci sono dei luoghi in cui il contagio sembra non essere arrivato. Ma non è detto che si tratti di Paesi immuni.

Tra questi, infatti, ci sono anche i casi di Yemen e Corea del Nord, gli unici due Stati con più di 10mila abitanti, che non hanno ancora comunicato nemmeno un caso di nuovo coronavirus. Fino a ieri, anche il Sud Sudan era tra gli "immuni", ma nelle ultime 24 ha riferito di un caso di Sars-Cov-2. È possibile che nello Yemen, il Covid-19 non sia stato individuato a causa della difficile situazione del territorio ma, trovandosi al confine con stati contagiati, sembra difficile che non vi siano casi.

Nessuna emergenza, né pandemia nemmeno nelle versioni ufficiali di alcuni Paesi in cui la democrazia è stata sostituita dal regime. È il caso della Corea del Nord che, secondo quanto riporta Agi, sostiene di avere " un'erba miracolosa ": qui i contagi potrebbero anche essere stati celati dal regime. Kim Jong-Un ha prima bloccato i collegamenti aerei e ferroviari con l'estero e poi ha disinfettato palazzi, strade e le piazze che normalmente sono teatro delle solenni parate e rappresentazioni popolari. Ma nessun contagio è stato comunicato. Nessun caso nemmeno in Turkmenistan, dove è stata vietata la parola "coronavirus" e sostituita con "malattia" o "infezione respiratoria". È in vigore, però, il divieto di spostamenti interni e chi viene trovato con la mascherina " è passibile di arresto ".