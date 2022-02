"Conquisti una donna solo se sei di sinistra": l'ultima follia liberal

Spacciarsi per progressisti "woke" e "femministi" pur di rimorchiare. Come spiega Il Foglio, è la nuova strategia che alcuni uomini hanno adottato sulle app di incontri - e nel mondo reale - pur di ricevere le attenzioni del mondo femminile. Niente di nuovo sotto il sole, obietterà qualcuno, ma per chi si finge perbenista e attento alle cause umanitarie e alle minoranze ne è nata addirittura una definizione: "wokefishing", termine coniato per la prima volta dalla giornalista di VICE Serena Smith, la bibbia liberal del progressismo woke per eccellenza. " Il wokefishing in soldoni è questo - spiegava -. Fingere di avere idee politiche progressiste per conquistare potenziali partner. Un wokefish potrebbe presentarsi come una persona sex-positive, antirazzista, che va alle manifestazioni, beve latte vegetale biologico e ha letto l’opera omnia di Audre Lorde due volte. Ma in realtà non gliene frega un cazzo. O, come succede spesso, nella vita privata è esattamente l’opposto". Secondo uno studio del 2018, infatti, è meno probabile provare interesse sentimentale verso chi ha una visione politica diversa dalla propria: e visto che fra i più giovani il progressismo identitario, soprattutto nel mondo anglosassone, è maggioritario, alcuni maschietti pur di rimorchiare hanno pensato bene di calarsi nella parte dell'attivista woke, attento alle istanze della comunità Lgbtq e simpatizzante di Black Lives Matter.

"Wokefishing" per rimorchiare le ragazze progressiste

Tempi duri, insomma, per gli adolescenti conservatori. Secondo un altro studio del 2018, infatti, le ragazze dell'Europa occidentale e del Canada sono più di sinistra rispetto alle loro controparti maschili: è generalmente noto che i più giovani sono spesso più propensi a votare per i partiti di sinistra e progressisti ispetto alle persone più anziane, ma questa tendenza è particolarmente radicata tra le donne. Negli Stati Uniti, secondo sondaggio del Pew Research Center, le ragazze - di età compresa tra i 18 ei 34 anni - preferiscono di gran lunga i democratici. La loro preferenza per i dem è significativamente superiore a quella delle donne di altri gruppi di età. Quasi il 70% delle ragazze negli Usa sostiene il partito democratico, rispetto al 24% che si identifica nel partito repubblicano. Questi dati rafforzano una tendenza che Pew ha osservato negli ultimi anni, che ha visto le giovani donne prendere una brusca svolta a sinistra. Un divario che spinge molti maschietti a fingersi "woke" e attenti alle cause progressiste pur farsi notare.

