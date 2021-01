Vaccino, ecco le carte di Moderna: "Protegge dal Covid per 2 anni"

A 24 ore dall'approvazione del vaccino anti Covid messo a punto da Moderna, arriva la rivelazione che cambia le carte in tavola: l'antidoto della compagnia farmaceutica statunitense garantirebbe una protezione di due anni dal Sars-Cov-2. Ad annunciarclo, riporta Reuters, è l'amministratore delegato di Moderna Stephane Bancel.

Immunità per due anni contro il Covid

Bancel, specificando che non è ancora chiaro per quanto tempo possano durare gli anticorpi generati dal vaccino, ha aggiunto che la protezione potrebbe essere potenzialmente di un paio d’anni. Una notizia confortante, date le difficoltà logistiche e organizzative che comporta una campagna vaccinale su scala planetaria. E il periodo di immunità di due anni ipotizzato da Moderna, oltre a garantire uno scarto di tempo per monitorare le eventuali variazioni del virus e confezionare un nuovo vaccino, consentirebbe di pianificare meglio distribuzione e somministrazione.

Un piano da 1 miliardo di dosi

Proprio sull'aspetto logistico, un altro annuncio dell'amministratore dell'azienda farmaceutica usa farebbe tirare il fiato agli Stati assillatti dalla carenza di vaccini disponibili nella corsa all'immunizzazione di massa. “Moderna - aggiunge l'ad Bancel - è sulla buona strada per fornire tra 600 milioni e 1 miliardo di dosi del suo vaccino Covid-19 quest’anno”. Un sollievo anche per l'Europa che, dopo l'impasse di Sanofi Gsk e lo stop di AstraZeneca da parte dell'Ema, aveva fatto conto sulla fornitura del siero di Moderna per proseguire nella tabella di marcia della campagna vaccinale. Numero di dosi pattuite dalla Commisione europea: 160 milioni.

La partita europea e l'affondo di Moderna contro l'Ue

Le 80 milioni di dosi iniziali del vaccino anti-Covid della compagnia statunitense verranno distribuiti in Europa con 10 milioni di dosi nel primo trimestre del 2021, 35 milioni nel secondo e altre 35 milioni nel terzo. La distribuzione- si legge in un comunicato stampa di Moderna - , lo stesso giorno e su base proporzionale tra tutti gli Stati membri, inizierà la prossima settimana. Nel primo quadrimestre saranno consegnati 10 milioni di dosi, altri 35 milioni nel secondo quadrimestre e i restanti 35 milioni negli ultimi quattro mesi del 2021. "Anche gli 80 milioni di dosi opzionali, che portano il totale prenotato dall'Unione europea a 160 milioni - assicura Moderna - verranno distribuite nel 2021".

Un contratto d'acquisto, però, giudicato, come riporta L'Express, insufficiente dall'ad di Moderna che bacchetta l'Ue sulle preferenze riservate ai candidati delle aziende farmaceutiche con un piede in Europa, criticando pesantemente la politica d'acquisto comunitaria. "Per i vaccini - tuona Bancel - l'Ue si è affidata troppo ai laboratori europei".