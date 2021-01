C'è l'ok dell'Ema alla somministrazione del vaccino Moderna

È arrivato il via libera dell'Agenzia europea del farmaco al vaccino anti-Covid sviluppato dalla compagnia statunitense Moderna. La comunicazione è arrivata poco fa tramite Twitter. A differenza del vaccino Pfizer, che ha ottenuto il via libera in Europa poco più di due settimane fa e che puà essere somministrato nei soggetti a partire dai 16 anni di età, l'Ema ha raccomandato l'autorizzazione condizionata per le persone maggiori di 18 anni. Con questo nuovo step, arriveranno in Europa altri vaccini che potrebbero incrementare notevolmente le procedure vaccinali in Italia e nel resto dei Paesi Ue. Per l'Italia sono previste attualmente 10,8 milioni di dosi del vaccino Moderna: 1,4 nel primo trimestre, 4,7 nel secondo e altrettante nel terzo.

" Il comitato per i farmaci per uso umano (Chmp) dell'Ema ha valutato accuratamente i dati sulla qualità, sicurezza ed efficacia del vaccino e ha raccomandato per consenso la concessione di un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionale formale da parte della Commissione europea. Ciò garantirà ai cittadini dell'Ue che il vaccino soddisfa gli standard dell'Ue e mette in atto le salvaguardie, i controlli e gli obblighi per sostenere le campagne di vaccinazione a livello dell'Ue ", si legge in una nota dell'Ema. C'è grande soddisfazione in Europa per questo ulteriore passo in avanti nella campagna vaccinale. " Buone notizie per i nostri sforzi di dare più vicini contro il Covid agli europei. L'Ema ha valutato che il vaccino di Moderna è sicuro ed efficace. Adesso lavoriamo a tutta velocità per approvarlo e renderlo disponibile in Ue ", ha commentato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen su Twitter una volta resa pubblica la notizia.