Studente italiano morto nel college. L'accusa: "Soprusi nel campus"

È giallo sulle circostanze del decesso di Claudio Mandia, lo studente italiano di 18 anni, morto venerdì mattina in un college a nord di New York. I genitori del ragazzo, Mauro Mandia ed Elisabetta Benesatto, escludono possa essersi trattato di un malore improvviso. Gli avvocati americani della famiglia puntano il dito contro l'amministrazione del campus sostenendo che il giovane sia " stato sottoposto a trattamento inimmaginabile ".

La morte

Domenica avrebbe compiuto gli anni. Ma Claudio Mandia, studente salernitano espatriato a New York, non ha avuto il tempo di soffiare sulle 18 candeline: venerdì mattina il suo cuore ha smesso di battere. Mamma e papà lo avevano raggiunto dall'Italia giovedì sera per festeggiare il compleanno insieme. Appena il tempo di un saluto all'arrivo in aeroporto prima di dividersi per sempre. A ritrovare Claudio senza vita - non nella sua camera, come era trapelato dalle prime indiscrezioni - è stato il suo compagno di stanza, lo stesso che ha allertato tempestivamente i soccorsi. Le sirene dell'ambulanza hanno squillato a vuoto di là dall'ingresso della ER Academy di Terrytown, poco a nord della "grande mela". Il ragazzo già non respirava più.

I dubbi

Una morte improvvisa, forse un malore. Le ipotesi iniziali sulla morte di Claudio hanno escluso circostanze equivoche. Si è parlato di una patologia cardiaca ma anche di un'aneurisma. Poi di una festa con amici, alla vigilia dei festeggiamenti con i genitori da Ribalta (noto ristorante di New York), degenerata in chissà cosa. Ma i coniugi Mandia vogliono vederci chiaro rifiutando conclusioni sommarie o infondate sulla tragedia che li ha travolti. Per farlo si sono affidati a due legali americani che lasciando intendere scenari sinistri sulle circostanze del decesso.

L'accusa

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, gli avvocati della famiglia avrebbero puntato il dito contro l'amministrazione del campus accusando i vertici della ER Academy di aver sottoposto Claudio a " trattamento inimmaginabile ". Altro non è dato sapere dal momento che i genitori dello studente hanno deciso di mantenere strettissimo riserbo sull vicenda. Per certo è già stata avviata " un'indagine approfondita ", assicurano i legali dei Mandia. L'ultima parola spetterà all'autopsia: l'esito è atteso nelle prossime ore.

L'addio