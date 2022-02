Italiano muore al college a poche ore dai 18 anni

Arrivano in America, trovano il figlio morto. È giallo per la drammatica scomparsa di Claudio Mandia, 18 anni da compiere a ore, trovato senza vita in un college statunitense dai genitori appena atterrati a New York dall'Italia. Mauro Mandia e la moglie Elisabetta Montesatto, sotto choc. A rinvenire il cadavere del ragazzo nella propria stanza gli altri studenti dell'Istituto, uno dei più esclusivi e prestigiosi di Manhattan. Sconvolta la città in cui vive la famiglia Mandia, Battipaglia. «Qui li conoscono tutti» commentano i compagni di scuola della vittima. Le indagini, coordinate dalla polizia newyorkese, sono seguite anche dalla Procura di Salerno e dal Ministero degli Esteri. Secondo una prima ricostruzione Claudio, da qualche mese nella «Grande Mela» per imparare l'inglese, aveva trascorso la serata di giovedì in compagnia degli altri studenti e amici universitari. Poi, a tarda notte, sarebbe rientrato, solo, in camera. Al mattino di venerdì la drammatica scoperta quando gli altri ragazzi lo passano a prendere per andare a lezione. Il ragazzo era riverso a letto e, secondo alcune indiscrezioni, completamente vestito.

Cos'è accaduto? Il 18enne, che avrebbe compiuto gli anni venerdì, non soffriva di alcuna patologia, tanto meno faceva uso di droghe. Il procuratore statunitense che si occupa del caso ha disposto immediatamente l'autopsia e gli esami tossicologici per stabilire se Claudio aveva assunto, o meno, alcol o sostanze psicotrope. Il primo referto del medico legale parlerebbe di arresto cardiocircolatorio. Nessun segno di violenza, la stanza apparentemente in ordine. «È una tragedia immane che ha lasciato impietrita la nostra comunità» commenta la sindaca di Battipaglia, in provincia di Salerno, Cecilia Francese, nel dare la notizia della morte del concittadino. Ad avvertire i genitori, arrivati a new York per festeggiare il figlio, i poliziotti americani.

Claudio era partito la scorsa estate dalla Piana del Sele per ottenere un diploma di scuola superiore dopo aver conseguito la maturità scientifica al liceo Enrico Medi di via Domodossola. «È un dramma per tutta la nostra città - continua il primo cittadino di Battipaglia -. In queste ore in tanti lo stanno ricordando come un ragazzo solare e vivace. Una tragedia del genere colpisce tutti. Pensare che aveva una vita davanti e tante prospettive. E poi dover accettare che sia finito tutto in questo modo è tremendo. La mia vicinanza umana a tutta la famiglia e all'intera comunità». Il giovane era tornato a casa l'ultima volta per le vacanze di Natale.

La sua «passione americana», come ricordano gli ex compagni di scuola, lo aveva riportato negli States. Un mistero, la sua morte. Se non dovessero emergere dati rilevanti dall'esame autoptico il Dipartimento di polizia di New York, è intenzionato a chiudere il caso come «morte naturale». E disporre già da domani, il rientro della salma in patria.