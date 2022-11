Tanzania, aereo precipita nel Lago Vittoria: tutti salvi

Un aereo della compagnia Precision Air, con a bordo 43 passeggeri, è precipitato in acqua, precisamente nel Lago Vittoria, in Tanzania. Sarebbero almeno 26 le persone rimaste ferite e ricoverate in ospedale. A dare la notizia è stata la compagnia della Tanzania per il traffico aereo che ha anche spiegato che non vi sarebbero vittime. Le cause dell’incidente, sempre secondo quanto emerso dalle prime indagini delle forze di sicurezza citate dall'emittente Tbc, sarebbero da addebitare alle piogge intense e ai forti venti.

Perché è precipitato

Il direttore dell'Autorità dell'aviazione civile della Tanzania, Hamza Johari, ha spiegato che l’aereo, poco prima di precipitare, stava cercando di atterrare all'aeroporto internazionale della città nord occidentale di Bukoba. Il velivolo era decollato dalla capitale commerciale tanzana di Dar es Salam. "C'è stato un incidente che ha coinvolto un aereo della compagina Precision Air che si è schiantato in acqua a circa 100 metri dall'aeroporto" , ha riferito il comandante della polizia regionale, William Mwampaghale. Il commissario regionale Albert Chalamila ha detto che 43 persone, 39 passeggeri, due piloti e due membri dell'equipaggio di cabina, si trovavano a bordo del volo PW 494 decollato dalla capitale finanziaria, Dar es Salaam e diretto nella città lacustre nella regione di Kagera.

Situazione sotto controllo

"Mentre parliamo, siamo riusciti a salvare 26 persone, che sono state trasportate in ospedale. Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso e stiamo comunicando con i piloti", ha inoltre aggiunto Mwampaghale, che ha infine fatto sapere che la situazione risulta essere sotto controllo. Sul suo profilo Twitter, il presidente della Tanzania, Samia Suluhu, ha rivolto un appello affinché si mantenga la calma mentre i soccorritori lavoravano sul luogo dell'incidente: "Ho ricevuto con tristezza l'informazione di quanto successo al volo della Precision Air al Lago Vittoria, nella regione di Kagera. Mando le mie condoglianze a tutti coloro che sono stati colpiti da questo incidente. Continuiamo a essere calmi mentre l'operazione di soccorso continua e preghiamo Dio di aiutarci" , ha scritto sui social.

Il luogo dell’incidente

Il Lago Vittoria è uno dei Grandi Laghi dell'Africa: con i suoi 68 870 km² di superficie è il più grande lago del Continente, il lago tropicale più grande del mondo e il secondo più grande lago d'acqua dolce del mondo dopo il lago Superiore, diviso fra Canada e Stati Uniti. Essendo però relativamente poco profondo, la sua profondità massima è di 80 metri, è il settimo lago d'acqua dolce nel mondo per volume.