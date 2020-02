Tanzania, tragedia a un raduno religioso: fedeli schiacciati dalla folla

In Tanzania si è verificata ultimamente una vera e propria strage, durante un raduno religioso.

Le vittime della tragedia, schiacciate dalla folla, erano tutti, precisa la Bbc, fedeli che partecipavano a una cerimonia all’aperto officiata dal pastore pentecostale locale Boniface Mwamposa, che si fa normalmente chiamare “l’apostolo” .

Secondo l’emittente, i morti a causa della ressa sarebbero non meno di venti, mentre sedici sarebbero invece i feriti. Il raduno incriminato, caratterizzato dalla partecipazione di centinaia di persone, si stava svolgendo nella tarda serata dello scorso sabato in uno stadio della città di Moshi, nel nord del Paese.

Nel corso della cerimonia pentecostale, ricostruisce il network citando le autorità tanzaniane, il pastore Mwamposa avrebbe esortato i fedeli a dirigersi verso un’area dove era stato versato a terra dell’ “olio benedetto” . Cospargendosi il corpo con l’unguento gettato su quel terreno, spiega l’organo di informazione londinese, le persone sarebbero “guarite dalle proprie malattie” .

In base alle testimonianze della tragedia raccolte sempre dalla Bbc, la calca diretta verso la zona cosparsa di olio avrebbe dato vita a uno “spettacolo terribile” : gente “schiacciata senza pietà” , partecipanti che “si prendevano a gomitate e a spintoni l’un l’altro” .

Uno dei presenti alla scena, citato dall’emittente, ha quindi esclamato: “La folla si è precipitata come se il pastore avesse iniziato a lanciare sacchi di banconote” .

Il bilancio di venti morti, puntualizza il network britannico attenendosi alle dichiarazioni della polizia tanzaniana, potrebbe aggravarsi a mano a mano che arriveranno i bollettini medici diffusi dagli ospedali nei dintorni.

Le forze dell’ordine, per la precisione, hanno affermato: “L’incidente si è consumato quando era notte e in un luogo in cui erano radunate tante persone. Vi è quindi la possibilità che possano essere accertate altre vittime. Stiamo raccogliendo informazioni su quanto accaduto” .

Nel frattempo, le forze dell’ordine, fa sapere la Bbc, hanno sottoposto a interrogatorio il predicatore Mwamposa.