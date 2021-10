"Uniti per vincere". L'appello alla destra per conquistare Parigi

Vento di cambiamento all'interno della destra nazionalista in Francia. Le elezioni presidenziali si avvicinano e la destra di Rassemblement National prova a scalare l'Eliseo. L'ennesimo tentativo dopo una serie di campagne elettorali in cui, giunta al ballottaggio, la destra radicale trova il blocco repubblicano di gaullisti e sinistre a frenare l'avanzata verso la presidenza.

Questa volta c'è però una novità. Non solo Emmanuel Macron appare molto debole (i sondaggi lo danno con un massimo del 25 per cento dei consensi al primo turno), ma c'è qualche osservatore che crede addirittura possibile che quella tradizione costituzionale di fronti diversi uniti contro i sovranisti possa in qualche modo incrinarsi. Uno scenario che cambierebbe radicalmente il quadro politico in Francia, scosso, in questi mesi, anche dall'ascesa di una nuova figura interna alla destra ma estranea alla famiglia Le Pen: Eric Zemmour. Il giornalista e irreverente saggista di origine ebraico-berbere è sulla cresta dell'onda, scala i sondaggi, qualcuno lo dà addirittura in vantaggio su Marine Le Pen. Ma adesso c'è chi teme che il fronte si spacchi, regalando la vittoria agli avversari. E per questo sperano che Le Pen e Zemmour si uniscano per le presidenziali del 2022.