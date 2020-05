Uomo sputa a una bigliettaia: "Ho il Covid". E lei muore di coronavirus

Le cronache degli ultimi mesi raccontano numerosi episodi di violenza legati al coronavirus. Ora che uno starnuto o un colpo di tosse è considerato quasi alla stregua di un colpo di pistola, sono purtroppo numerosi gli incoscienti che li utilizzano contro terzi. In Italia ci sono stati diversi casi riportati dai media, soprattutto all'inizio dell'emergenza, ma questo pare non sia una prerogativa del nostro Paese, come si evince dalla storia che arriva da Londra e che ha come protagonista un'addetta alla biglietteria ferroviaria.

Belly Mujinga, 47 anni, è morta recentemente di coronvirus. Era una delle addette ai biglietti, che nelle scorse settimane è stata vittima di quella che il sindacato di categoria considera una vera e propria aggressione. Nessun incidente, nessun gesto involontario da parte di un viaggiatore ma un comportamento scientemente attuato per trasmettere il contagio. La storia in questi giorni riempie le pagine dei tabloid e dei siti inglesi e la polizia non ha potuto fare a meno di aprire un'indagine per individuare l'artefice dell'aggressione, avvenuta nella centralissima Victoria Station lo scorso marzo. Belly Mujinga si trovava in servizio insieme a una collega quando un uomo le avrebbe avvicinante, tossendo e sputanto addosso a loro. A distanza di pochi giorni dall'evento, quando nel Regno Unito l'allarme per coronavirus era ancora sottovalutato, a entrambe è stato diagnosticato il Covid-19. Belly Mujinga è morta lo scorso 5 aprile a causa del virus, essendo lei già portatrice di altre patologie respiratorie.