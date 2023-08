A Monza giorni di festa, attesi 300mila tifosi. Al Gp anche Brad Pitt

Tre giorni dedicati alla Formula 1 in vista della 94esima edizione del Gran Premio d'Italia. Da venerdì a domenica Monza avrà tutto pronto per accogliere i 300mila fra appassionati e sportivi. Venerdì sera alle 20.30, nella cornice del cortile d'onore della Villa Reale, si terrà il concerto della Banda musicale della Polizia di Stato, alla presenza del Capo della Polizia Vittorio Pisani. E sarà sempre la banda della Polizia, domenica, poco prima dell'inizio della gara, sulla pit line (dove ci sono i garage delle squadre) a eseguire l'Inno d'Italia cantato dal celebre trio «Il Volo», mentre la pattuglia Acrobatica Nazionale delle «Frecce Tricolori» incanterà con i volteggi aerei. Il concerto di venerdì sarà anche trasmesso in diretta sui canali social. Giovedì, a partire dalle 15.30, la Fan-zone, sarà inaugurata dai piloti di Formula 2 e Formula 3, l'area sarà allestita tra il rettifilo opposto a quello dei box e quello dell'anello da Alta Velocità. L'area riservata ai fan è a ingresso libero con accesso da viale Mirabello. Gli appassionati potranno cimentarsi nei cambi gomme e testare la propria abilità al simulatore, vivere l'emozione del podio e compiere un salto nella Formula 1 del futuro. Ci sarà anche modo di ammirare alcune monoposto made in Italy del passato. I piloti dei due campionati saranno sul palco dalle 15.30 alle 16.30.

Venerdì si alterneranno i piloti Aston Martin, AlphaTauri, Williams, Alfa Romeo e McLaren. Al pomeriggio, dalle 14.40, toccherà ai team principal di Ferrari, McLaren e Aston Martin. Sabato mattina saliranno sul palco i piloti Ferrari, Mercedes, Red Bull, Alpine e Haas. Da venerdì l'accesso sarà consentito solo a chi possiede un biglietto per i giorni del GP. Non solo. È atteso anche Brad Pitt (con set al seguito) passeggiare tra i box nel paddock per proseguire nelle riprese del film dedicato alla Formula 1.

Ci sono ancora posti disponibili ha comunicato Giuseppe Redaelli, presidente della Sias (la società che gestisce l'autodromo): «Siamo al 95% del venduto. Le richieste erano partite molto bene, sono rallentate in estate e ora ci sono ancora biglietti. Fare il tutto esaurito sarebbe molto bello». L'Autodromo si può raggiungere in treno: Trenord propone biglietti speciali. Domenica 21 corse straordinarie collegheranno Milano Porta Garibaldi e Biassono-Lesmo Parco, la fermata più vicina all'Autodromo. Per viaggiare sui treni straordinari è necessario pre-acquistare su trenord.it o sull'App il biglietto, a 5 euro andata/ritorno. Trenord ha ideato altri due biglietti speciali, che si possono utilizzare per tutto il weekend, dal 1° al 3 settembre.

Per chi parte da Milano, è disponibile il biglietto unico «Monza Autodromo treno+bus», che a 10 euro andata/ritorno comprende il viaggio in treno da qualsiasi stazione milanese a Monza e, da lì, il percorso sul bus navetta «Linea Nera» fino al Gate G dell'Autodromo. Da tutta la Lombardia si potrà usare il biglietto speciale «Day Pass GP Monza 2023», che a 13 euro comprende il viaggio andata/ritorno da qualsiasi stazione in regione fino a Monza FS o Biassono-Lesmo Parco. Il ticket è valido per un adulto accompagnato da bambini fino ai 14 anni di età. Infine: ci sarà bel tempo e il parco di Monza, se pur spogliato di 25mila alberi su un milione e mezzo (a tanto ammonta il bilancio dei danni post temporali) è stato messo in sicurezza, ha assicurato il sindaco Paolo Pilotto.