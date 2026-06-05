Antonelli, il Principe senza pressione: 43 punti di vantaggio per un’altra impresa

Kimi Antonelli ha un vantaggio. Arriva a Monte Carlo con 43 punti di margine nel Mondiale e sa di non essere obbligato a vincere. Può continuare a interpretare la vita con quella leggerezza che fin qui gli ha permesso di fare la differenza e di vincere quattro gare su cinque. Il peso va tutto sugli altri: sul suo compagno Russell che ormai vede un fantasma dietro ad ogni porta, sui ferraristi che si sentono in dovere di sfruttare una delle rare occasioni che avranno quest’anno, su Norris e Piastri che un anno fa dominarono. Resterebbe Verstappen, ma Max la pressione è bravissimo a farla sentire agli altri.

Gli italiani che hanno vinto a Monaco sono sette e solo due ci sono riusciti da quando il gran premio fa parte del Mondiale di Formula 1, Riccardo Patrese e Jarno Trulli. Gli altri sono tutti nomi che hanno scritto la storia in un’altra era: Nuvolari, Varzi, Fagioli, Farina e il conte Giannino Marzotto. L’ultimo successo è quello di Trulli del 2004, quell’anno Jarno fu l’unico vincitore extra Schumacher nelle prime 13 gare del campionato. Questa volta è il pilota italiano ad essere in serie positiva e la macchina italiana a giocarsi uno dei pochi jolly. «La Mercedes ha un vantaggio significativo, ma questa pista potrebbe aiutarci», assicura Leclerc cercando di allontanare un po’ la pressione che per lui sta raggiungendo vertici mai visti quest’anno dopo il rinnovo del contratto («Avevo altre opzioni, ma non vi dico quali. Sono innamorato della Ferrari e credo nel lavoro di Vasseur»). Kimi contro le Ferrari. C’è chi sogna un podio così composto: Leclerc, Antonelli, Hamilton. Perfetto per una domenica italiana.

Come dice il presidente dell’Aci Geronimo La Russa stiamo vivendo un momento particolare con «Antonelli, Bezzecchi, Minì e Bulega ai vertici delle classifiche di F1, MotoGP, F2 e Sbk». No, non è un sogno.

Tv: domani dir. Sky pole ore 16 (diff. Tv8 19), domenica Gp alle 15 (diff. Tv8 18,30)