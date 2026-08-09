Martin domina la Sprint a Silverstone. Bezz in ripresa: è terzo

«Il Mondiale Motogp ripartirà da zero dopo la pausa estiva con una parità di mezzi tra Aprilia e Ducati. Sarà una bella lotta», aveva confessato Davide Brivio dell’Aprilia Trackhouse alla vigilia del Gran Premio d’Inghilterra. La Casa di Noale non poteva ripartire meglio: tripletta sul podio della Sprint e tre moto nelle prime posizioni in qualifica. Le RS-GP hanno fatto la differenza sull’impegnativo tracciato di Silverstone, anche grazie ad una nuova aerodinamica ed un nuovo telaio.

Ne ha approfittato il leader del campionato Jorge Martin che ha conquistato la sua terza vittoria stagionale nella gara breve. Scattato dalla pole, che avrà anche oggi in gara, lo spagnolo ha comandato dall’inizio alla fine. Alle sue spalle, in gara come nella classifica generale, un costante Ogura, vera sorpresa della stagione. Il giapponese del team Trackhouse Racing si è preso la seconda piazza al via e, dopo essersi difeso dagli attacchi di Di Giannantonio nelle prime fasi della corsa, ha cercato di attaccare anche “Martinator”.

Terzo Bezzecchi, reduce da una delicata operazione chirurgica dopo la frattura scomposta di una clavicola e alle prese con una brutta ferita a un ginocchio. Il riminese ha compiuto una vera e propria impresa, tanto da scoppiare in lacrime al traguardo. «Ne avevo proprio bisogno - confessa - sono affaticato e dolorante, anche se mi sento meglio rispetto alle prove. Più che di dolore è un problema di forza fisica. Il podio? Una bella esplosione di emozioni perché dopo la vittoria al Mugello è stato un periodo complicato. Gli infortuni hanno reso la pausa estiva quasi una tortura, ma ora sono contento. Guardiamo avanti. La gara lunga sarà tosta (parte quinto in griglia, ndc), anche perché già negli ultimi giri della Sprint sono calato. L’obiettivo è portare a casa il massimo dei punti». Grazie al terzo posto, il Bezz si rilancia nella corsa per il titolo, risalendo a -27 dal compagno di squadra. Solo nono Marc Marquez che cercherà di rifarsi nella gara lunga, mentre Pecco Bagnaia ha chiuso 17° con un ritardo di 237.

TV: gara ore 14 (Sky, diff. 17 TV8)