Bezzecchi, podio eroico a Silverstone. Vince Fernandez

È ancora un trionfo Aprilia a Silverstone. La Casa di Noale firma un’altra tripletta, anche se questa volta sul primo gradino del podio c’è il talentuoso Raul Fernandez del team satellite Trackhouse Racing. Lo spagnolo ha letteralmente dominato il Gran Premio di Gran Bretagna riscattando la caduta nella Sprint del sabato. Per lui è il secondo successo nella classe regina dopo quello dello scorso anno in Australia. Alle sue spalle le due moto ufficiali di Jorge Martin scattato dalla pole e di uno stoico Marco Bezzecchi, protagonista di un’altra bellissima impresa. Il Bezz ha stretto i denti, nonostante la stanchezza fisica, ed ha resistito agli attacchi di Alex Marquez per garantirsi il terzo posto. Solo 7° Marc Marquez, che ha chiuso alle spalle del fratello (quarto), Acosta (quinto) e Di Giannantonio (sesto). Caduta e ritiro per Pecco Bagnaia, così come per Ai Ogura. «Sono stanco, non ce la faccio più, ma ne è valsa la pena», sorride sollevato Bezzecchi. «Volevo troppo questo podio, ero disposto a tutto. Non ho mollato nella seconda parte di gara, non potevo. Lo dovevo alla squadra, che ha lavorato tantissimo, e a me stesso. La pausa estiva è stata dura: mi sono sottoposto a due operazioni nell’arco di sei o sette giorni e non è stato semplice. È stata dura anche sotto il profilo psicologico perché arrivavo da una caduta, ma questo risultato ripaga i sacrifici. La gara? mi sono divertito troppo. È stato bellissimo». E’ felice anche Jorge Martin. Il secondo posto gli permette di allungare il vantaggio in vetta alla classifica mondiale. «Ti senti sempre più leader? Sicuramente più di quando siamo arrivati», risponde sicuro lo spagnolo. «Può essere una situazione passeggera come no, noi dobbiamo solo continuare a lavorare». Martin guida adesso con 240 punti, 31 in più di Bezzecchi, di nuovo in piena lotta per il titolo iridato, con Ai Ogura terzo a -37 lunghezze. Marc Marquez è quarto con 200 punti. «Sono io che non avevo feeling» ammette il ducatista.