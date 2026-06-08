Ed Hamilton si prende la Ferrari in casa Leclerc

«La macchina è stata una bestia» grida Kimi al mondo attraverso la radio, ancora prima di togliersi il casco e farci vedere tutta la sua felicità. «È stato uno dei giorni in cui mi sono sentito meglio in una macchina da corsa. Dopo i primi giri ho capito che la macchina ce l'avevo in mano e poi mio sono divertito davvero tanto. Adesso mi godo la vittoria con il team, ma poi penserò subito ad alzare l'asticella perchè siamo solo alla sesta gara della stagione. Qui potevo perderla solo io, ma già dalla prossima settimana a Barcellona sarò diverso», dice un Kimi che sa restare con i piedi per terra, mentre il suo compagno di squadra ha già cominciato a dire: «Il mio mondiale è finito, penserò a godermela una gara alla volta e basta, ma succedono davvero tutte a me».

In questo momento è il più frustrato dello schieramento, forse solo il povero Charles Leclerc se la passa così male. Ma Leclerc non partiva per vincere il Mondiale, partiva per vincere a Monte Carlo, a casa sua. Ha perso la pole e poi ha perso anche il podio con la complicità del box Ferrari che lo ha richiamato ai box dietro a Lewis in regime di Safety Car quando lui avrebbe preferito restare fuori e saltare davanti al compagno che oltre tutto aveva 5 di penalità da scontare. Anche questo lo ha innervosito e portato all'errore che lo ha visto sbattere all'ultima curva. Colpa del suo mancato feeling con i freni, colpa di un asfalto che si squagliava come non dovrebbe a Monte Carlo. Comunque anche un po' colpa sua. Brembo che fornisce i freni a Ferrari (e a tutti gli altri team) è scesa in pista raccontando che prima di fare ipotesi vanno analizzati tutti i dati. Ci manca anche di assistere ad un lite Ferrari Brembo che da oltre cinquant'anni collaborano a tutto tondo. La crisi di fiducia di Charles è un fatto, ma va di pari passo con la fiducia ritrovata da Hamilton che sotto gli occhi della sua fidanzata Kim Kardashian, si è preso un altro podio, scalando improvvisamente la classifica. Ora è secondo dietro a Kimi con il quale ha cominciato a scherzare: «Tante vittorie Mi stai quasi riprendendo».

A Kimi, per ora vogliono bene tutti (a parte Russel). «Neppure nel mondo dei sogni si poteva immaginare una domenica così esaltante», ha detto da Monaco il presidente dell'Aci Geronimo La Russa. Un uomo fortunato a vivere questo momento storico.