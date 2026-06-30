F1 e MotoGp, si è divisa la coppia dei sogni italiani

La coppia dei sogni tricolori alla fine si è separata. La loro fuga in tandem si è interrotta sotto il sole più caldo degli ultimi anni. Kimi e il Bez si sono divisi e, mentre Antonelli continua a guidare il Mondiale di Formula 1 il suo amico Marco è finito in ospedale e ha dovuto lasciare il primato in classifica al compagno di squadra. Cose che possono succedere in campionati che restano abbastanza imprevedibili, ma che alla fine potrebbero anche risolversi allo stesso modo, ossia con due lotte in famiglia. Antonelli contro Russell in casa Mercedes e Martin contro Bezzecchi in casa Aprilia.

Hanno festeggiato insieme, finendo anche nei pensieri di Sinner che li aveva accomunati sul vetro dell'obiettivo della telecamera che inquadrava il suo successo a Miami, adesso sono inciampati in contemporanea. Solo che Kimi ha sbagliato (lo ha ammesso: «Mi si è chiusa la vena al via») ma poi si è ripreso dimostrando di avere ancora in mano il gioco, mentre Bezzecchi è caduto senza rete rimbalzando a 200 all'ora nella ghiaia di Assen e, oltre a lasciare tanti punti per strada, ha forse perso anche un po' di fiducia oltre che la leadership iridata. Per il Bez non sarà semplice risalire e dovrà sempre fare attenzione a quella vecchia volpe di Marquez con cui bisognerà fare i conti fino alla fine.

Kimi, invece, sembra aver scacciato il fantasma di Hamilton, la Ferrari è già uscita di scena dopo l'illusione catalana e ora per il bolognese il pericolo vero torna a essere solo quello rappresentato dal suo compagno di squadra che nelle ultime due gare gli ha mangiato 28 punti risalendo da un -68 che sembrava una voragine, ma da cui George non si è fatto risucchiare. Kimi ha ancora il mondo in mano, ma adesso deve andare a giocare a casa del rivale. Deve solo stare calmo. Poi si vedrà.